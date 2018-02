OMV Petrom a descoperit un nou zacamant de hidrocarburi: Inca nu stim cat este de mare

Peter Zeilinger a mai spus ca "este prea devreme, dar vorbim de rezultate incurajatoare, o potentiala descoperire". "Este imbucurator pentru noi, pentru ca, dupa cum stiti, am efectuat forajele initiale la sapte puturi de explorare anul trecut, iar acesta este unul din acele sapte. Deci, ceea ce vad pana acum este foarte promitator si am putea veni in curand cu mai multe informatii despre denumirea zacamantului si eventuale investitii suplimentare care vor fi facute acolo", a precizat Zeilinger.Acesta a mai spus ca este o descoperire onshore la adancime mare si ca ar putea fi din era Jurassic, "ceea ce reprezinta un nou platou si poate deschide calea catre o tinta aditionala mai tarziu".In continuare, OMV Petrom va fora puturi aditionale pentru a dezvolta zacamantul. "Dezvoltarea onshore este ceva mai rapida decat in offshore, iar cand spun asta trebuie sa tinem cont ca in offshore poate fi vorba de 10-15 ani, in timp ce in onshore suntem intr-o situatie buna, avem multe instalatii in zona. Dar trebuie sa vedem cu ce am putea sa legam acest nou zacamant, daca va da rezultate", a precizat Peter Zeilinger.