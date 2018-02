Liviu Dragnea: Am discutat azi cu ExxonMobil despre proiectul legii offshore. Nu vrem sa priveze statul roman de resurse importante

OMV Petrom si ExxonMobil: perimetrul de mare adancime Neptun Deep

Lukoil, PanAtlantic Petroleum si Romgaz: perimetrul Trident

Black Sea Oil&Gas: perimetrele Midia si Pelican

Petromar Resources: perimetrele Muridava si Est Cobalcescu

Proiectul legii a fost initiat si trimis in Parlament de Guvernul Tudose."Vorbim de o exploatare de mai mult de 30 de ani, trebuie predictibibilitate pentru investitor. Legea nu se aplica doar pentru perimetrul respectiv (al ExxonMobil- n .red.), e posibil ca acolo sa mai fie alte perimetre si nu vrem sa fie o lege care sa priveze statul roman de niste venituri rezonabile. In sensul asta vom analiza in parlament in comisia respectiva. Toti dorim investitii in Romania, dar am vrea sa ramana si ceva pentru acest stat", a mai spus Liviu Dragnea.Reamintim ca Guvernul Tudose a adoptat in octombrie un proiect de lege care prevede ca firmele care exploreaza si exploateaza zacamintele de petrol si gaze din Marea Neagra vor avea un regim normal al redeventelor, urmand sa plateasca redeventele prevazute in acest moment in lege sau in contractele incheiate cu statul roman. Proiectul consultat de HotNews.ro mai prevede ca aceste companii (in Marea Neagra facand deja explorari Exxon, OMV, Lukoil) trebuie sa aiba minim un sfert din angajati romani si trebuie sa obtine avize de la 9 institutii, printre care Statul Major General al armatei si Ministerul de Externe.In plus, proiectul prevede ca firmele din Marea Neagra sunt exceptate de la plata impozitului pe veniturile suplimentare din dereglementarea preturilor (OUG 7/2013), impozit platit de companiile care extrag gaze on shore (zacamintele clasice).Companiile care au in acest moment acorduri petroliere offshore: