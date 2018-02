Comisarul european pentru Energie, catre Parlamentul Romaniei: Va rugam sa faceti ceva, pentru a evita infringementul in sectorul gazelor

Comisarul a fost intrebat cum priveste amendamentele aduse in Parlament Ordonantei de Urgenta 64/2016, potrivit carora 70% din gazul produs in Romania va trebui tranzactionat pe o singura bursa, respectiv OPCOM, in contexul in care Comisia Europeana a deschis deja un proces de infringement impotriva Romaniei pentru blocarea exporturilor de gaze."Avem un pachet energetic legislativ si unul dintre aspecte se refera la liberalizarea pietei. Este un proces complex, cu diferite etape de tranzitie. In acest proces, Comisia Europeana incurajeaza dialogul, in loc sa mergem la Curtea de Justitie, unde procedurile sunt lungi si vom pierde timp", a spus oficialul european.El a aratat ca aprobarea OUG 64 in Parlament ar fi insemnat conformarea cu legislatia europeana si inchiderea procedurii de infringement."Este clar ca Romania este la un punct de rascruce in sectorul energetic, mai ales in ceea ce priveste piata de gaze. Este clar ca in privinta OUG 64 am avut unele asteptari cu privire la faptul ca aceasta ordonanta va fi aprobata in Romania si nu vom merge mai departe cu infringementul. Faptul ca ordonanta este acum blocata in Parlament arata ca nu se merge in directia corecta", a sustinut Canete.Potrivit acestuia, Comisia Europeana a propus unele solutii pentru a se depasi acest blocaj si a incurajat pe toata lumea sa aiba o atitudine echilibrata."Amendamentele respective sunt problematice pentru Comisie. Comisia Europeana a lansat un dialog, dorim sa gasim solutii, dar daca se vor mentine acele prevederi, va trebui sa actionam in consecinta. Mesajul meu este clar: aceste amendamente nu pot fi aprobate. Exista alternative, dar trebuie indeplinite anumite principii, pentru mai multa concurenta, astfel incat consumatorii sa aiba o mai buna alegere si cele mai bune preturi", a adaugat comisarul.El a repetat faptul ca va pune accentul pe dialog."In momentul in care se va renunta la preturile reglementate, va fi haos. Ne asteptam ca dialogul sa continue, dar daca nu mergem in directia corecta vom continua infringementul si vom ajunge si la Curtea de Justitie, daca va fi cazul. Dar eu as pune accent pe dialog, sa ajungem la un numitor comun care sa impace pe toata lumea", a mai spus comisarul european.Totodata, Canete a aratat ca existenta unei singure platforme de tranzactionare a gazelor poate afecta competitia pe piata."Daca vei concentra vanzarile pe o singura platforma, poti evita competitia pe piata. Romania are o competitie buna, insa la nivel de Parlament s-a inregistrat un regres in materie de discutii. Cred ca mai sunt lucruri de facut. Va rugam sa faceti ceva pentru a evita infringementul, pentru ca acesta aduce prejudicii de imagine si afecteaza investitiile, care vor fi intarziate, iar tara va ramane in urma", a mai spus Canete.Pe data de 4 octombrie 2017, Comisia de industrii si servicii din Camera Deputatilor a avizat pozitiv legea de aprobare a OUG 64/2016, insa unul dintre amendamentele votate instituie obligatia ca 70% din gazele produse in Romania sa fie tranzactionate pe o singura bursa, respectiv OPCOM.