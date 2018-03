Sistemul national de transport al gazelor se afla de marti dimineata in stare de dezechilibru, iar de cateva ore pe punctul de a intra in stare de risc

Volumul gaze pe 27 februarie



Pana la urma ar fi fost abandondata ideea elaborarii unui astfel de act normativ. In continuare, Transgaz este cel care trebuie sa se ocupe de echilibrarea sistemului.De altfel, marti seara a avut loc un Comandament de iarna la Guvern, insa nu au fost comunicate deciziile luate.In planul de urgenta ar putea trecuta limitarea in transe a consumului in zona industriala. Un astfel de plan de urgenta a mai fost aprobat in ianuarie 2017, cand a fost invocata o asa zisa criza energetica, dar care nu a facut altceva decat sa starneasca panica, triplandu-se preturile la energia electrica pe bursa. Planul urma sa fie aplicat doar "in cazul in care situatia o cere", explica atunci Ministerul Energiei. Nu a fost cazul sa fie aplicat, insa preturile au crescut necontrolat si nejustificat. Vezimai multe amanunte despre actul normativ de anul trecut.Pentru cele cateva zile geroase de sfarsit de iarna si inceput de primavara, adoptarea unui plan de urgenta ar fi exagerata, in conditiile in care ar putea fi decise masuri la nivel de operator, potrivit unor surse din domeniu. Aceasta in conditiile in care sunt doar cateva zile cu temperaturi scazute, iar de saptamana uratoare ar urma sa fie inregistrate temperaturi pozitive. Consumul crescut ar putea fi acoperit din cantitati mai mari provenite din import. De asemenea, centralele termice pot trece pe combustibil alternativ (pacura).Ion Sterian, directorul general al Transgaz, nu a raspuns intrebarilor HotNews.ro pe aceasta tema.Zilele acestea, consumul de gaze a depasit 60 milioane metri cubi, ajungand aproape de 70 milioane metri cubi, in conditiile in care intr-o zi normala de iarna, consumul este de circa 50 milioane metri cubi.In aceste conditii, volumul efectiv de gaze aflate in conducte s-a tot redus in ultimele doua zile. Potrivit datelor postate pe site-ul Transgaz,arata ca volumul efectiv de gaze era luni, ora luni, ora 6.00, la nivelul de 45,8 milioane metri cubi, un nivel chiar ridicat. De atunci a tot scazut, pana a ajuns la nivelul de 33,2 milioane metri cubi miercuri, la pranz. De altfel, volumul de gaze se mentine sub nivelul de 34 milioane metri cubi inca de la ora 8.00.Potrivit Transgaz, starea optima a sistemului national de transport este cand Line Pack ajunge la circa 41 milioane metri cubi. Starea normala a Sistemului National de Transport este intre 38 milioane metri cubi si 44 milioane metri cubi. Starea de dezechilibru apare cand volumul de gaze este intre 33 milioane metri cubi si 38 milioane metri cubi, dar si intre 44 milioane metri cubi si 46 milioane metri cubi. Starile de risc apar cand Line Pack este sub 33 milioane metri cubi sau peste 46 milioane metri cubi."Starea de dezechilibru pentru SNT, așa cum este menționată mai sus (când LP este cuprins între 33,0 ÷ 38,0 mil.Sm3 sau LP este cuprins între 44,0 ÷ 46,0 mil.Sm3), nu are ca și consecință efectivă o stare de pericol cu privire la transportul gazelor în sistemul național de transport gaze ci este o consecință directă a unor stări și consumuri excepționale.O astfel de clasificare stabilește punctul de plecare de la care Operatorul Sistemului Național de Transport începe să ia măsurile prevăzute de Regulamentele europene și legislația națională, în vederea menținerii în parametrii optimi transportul de gaze la nivel național", potrivit datelor de pe