Document al Transelectrica: ANRE a sanctionat compania pentru neindeplinirea programului de investitii, punand in pericol sistemul energetic national/ Fostii sefi cer in instanta remuneratii de milioane de lei

Cat cere fiecare fost sef al Transelectrica in instanta



Investitii de doar 30% din program



In aceste conditii, Transelectrica va avea de suferit in anii urmatori. Aceasta pentru ca profiturile nepermise vor trebui recuperate prin scaderea celor din perioada urmatoare, fiind reduse tarifele reglementate de transport si operare a retelei.Rezultatul slab a fost influentat de reducerea tarifului de transport cu 10% si de cresterea pretului la energie. Amenda primita de Transelectrica de la ANRE nu este foarte mare, ci de doar 16.000 de lei, insa faptul ca trebuie recuperate acele profituri pune in dificultate compania."Actualul management al Companiei considera nejustificata plata componentei variabile a remuneratiei fostilor membri ai Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului, avand in vedere prevederile OUG 109/2011 si cele ale contractelor de mandat raportate la obiectul de activitate si misiunea Transelectrica, mai ales in conditiile in care profiturile realizate pana in 2016, mai mari decat cele permise de metodologia ANRE, vor fi recuperate in sensul scaderii profiturilor in perioada urmatoare prin reducerea tarifelor. Astfel, compania este expusa unui risc major in conditiile in care este vorba despre o companie de utilitati strategica si care trebuie sa aiba un comportament predictibil si sustenabil pe termen mediu si lung, obiectiv asumat de actualul management", se arata in nota de informare privind executia contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului din perioada 2013-2017, din perspectiva indeplinirii indicatorilor de performanta asumati prin planul de administrare.Pe rolul instantelor de judecata se afla inregistrate litigii in care Transelectrica a fost chemata in judecata de catrei fosti membri ai Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului, intrucat pentru o anumita perioada de timp, compania nu a platit componenta variabila a remuneratiei., cu cateva luni inainte sa-i expire mandatul de patru ani, dupa ce o avarie in reteaua Transelectrica a lasat minele din Valea Jiului fara curent electric."In ce priveste indicatorii de performanta, conform informatiilor publice, in raportarile periodice aferente anilor de mandat pentru care au fost solicitate pe cale judecatoreasca remuneratiile, respectiv 2014 si 2015, se observa ca indicatorii de performanta si obiectivele trasate de catre actionari si Consiliul de Supraveghere si asumati prin semnarea contractelor de mandat nu au fost indepliniti", se arata in nota de informare a Directoratului Transelectrica.Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), in urma unui control asupra activitatii Traselectrica in perioada 2014-2017, prin procesul verbal 86730 incheiat la data de 20 decembrie 2017, a sanctionat contraventional compania din urmatoarele considerente: "Se constata ca Transelectrica a incalcat prevederile art.32 din conditiile generale asociate licentei pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice pentru prestarea serviciului de sistem si pentru administrarea pietei de echilibrare, aprobate prin Ordinul ANRE 104/22.10.2014, respectiv "corelativ", compania a incalcat prevederile articolului 22 alin 1 din Conditiile generale asociate licentei pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem si pentru administrarea pietei de echilibrare".ANRE atrage atentia Transelectrica asupra faptului ca in urma neindeplinirii celor asumate in planul de administrare si de management a fost pus in pericol Sistemul Electroenergetic National. Obligatia stabilita in sarcina Transelectrica se referea exclusiv la executarea de lucrari de mentenanta, investitii, respectiv de dezvoltare/retehnologizare/reabilitare a retelei electrice de transport in conditiile Legii si ale reglementarilor in vigoare."Datele raportate sunt dovada gradului scazut de indeplinire a indicatorilor de performanta in manfatul acordat pentru perioada 2013-2017, cu precadere pentru activitatile cruciale pentru dezvoltarea sustenabila si srategica a companiei, respectiv lucrarile de investitii si lucrarile de mentenanta. Apararile/criticile actualului management al companiei in litigiile aflate pe rolul instantelor de judecata in care Transelectrica se afla in contradictoriu cu fostii membri ai Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului se fundamenteaza in mod realist pe datele raportate periodic catre actionari si se subsumeaza unitar de a proteja interesele Companiei si misiunea acesteia de a asigura dezvoltarea, eficientizarea si siguranta Sistemului Electroenergetic National, detasandu-se in mod vadit de un act de conduita manageriala speculativa de tipul celui care a caracterizat mandatul pentru perioada 2013-2017", se mai precizeaza in documentul Transelectrica.Nota de informare a Directoratului Transelectrica urmeaza sa fie discutata in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din 29 martie. Vezisi atasat documentul Transelectrica.Cazurile de avarii s-au inmultit in ultimii doi ani. Pe 1 noiembrie 2017, din cauza unei avarii in reteaua Transelectrica, au fost afectate mai multe cartiere din zona de est si de nord din Capitala. In martie 2017,o avarie in reteaua Transelectrica a lasat minele din Valea Jiului fara curent electric.Pe 8 noiembrie 2016, a cedat o statie a Transelectrica, fiind oprita electricitatea in judetul Tulcea. In aceeasi zi, "un scurt circuit" pe o linie a Transelectrica a dus la oprirea Unitatii 1 de la Cernavoda. De asemenea, pe 1 iunie 2016, din cauza unei avarii, a cazut sistemul in doua judete (Valcea si Arges), fapt fara precedent din 1977 pana acum, cauza fiind tot defectarea unui intrerupator dintr-o statie electrica. Tot ca in cazul din Valea Jiului, statia electrica se afla in proces de retehnologizare. De asemenea, in iunie 2016, in urma unei furtuni, au cazut mai multi stalpi de inalta tensiune in Mures.Aceste avarii s-au produs pe fondul nerespectarii programelor de investitii de catre Transelectrica.In schimb au fost inregistrate profituri mult prea mari, in conditiile in care activitatea companiei este reglementata. Un raport al Curtii de Conturi dat publicitatii in 2016 arata ca profitul inregistrat din activitatea de transport a fost de 24,5% in anul 2013 si de 33,74% in anul 2014, din veniturile inregistrate. Potrivit metodologiei ANRE, tarifele trebuie sa reflecte cheltuielile cu investitiile pe care le face compania. Distribuitorii de energie si transportatorul national nu au efectuat investitiile necesare, fiind inregistrate, in patru ani, pierderi uriase in retea, estimate la aproape 2 miliarde de euro, insa au beneficiat de majorari de tarife, care mai departe au fost suportate de catre consumatori, se arata in raportul Curtii de Conturi. Acesta mai preciza ca desi peste 45% din instalatiile din distributie si transport necesitau retehnologizari, aceste lucrari au fost efectuate numai in proportie de 7%- 34 %, raportat la necesitati.