Transelectrica estimeaza investitii de 1,7 miliarde lei pana in 2020

Intarziere in emitere de acte normative pentru scoatere din fondul forestier a terenurilor corespuzatoare culoarului de realizare a liniilor electrice aeriene

Conjunctura de piata concurentiala care poate determina ca pretul rezultat din licitatii sa fie mai mic decat valoarea estimata in programul de investitii

Dificultati in obtinerea avizelor de la autoritatile implicate

Intarzieri in realizarea de catre executanti a lucrarilor conform graficelor contractuale (probleme deja identificate, in special la constractorul SMART)

Imposibilitatea incheierii unor contracte in timp util pentru decontarea sumelor aferente pana la sfarsitul anului 2018, pentru continuarea obiectivelor de investitii ale caror contracte de lucrari au fost reziliate de Elcomex: Statia 400/220/110 kV Resita si extinderea statiei 400 kV Medgidia



Nefinalizarea procedurilor de achizitie cauzata de durata mare a circulatiei documentelor intre entitatile companiei in vederea avizarii lor sau de intarzieri in realizarea documentatiilor tehnice.

Gradul de realizare a programului de investitii propus de sucursalele de transport, tinand cont de datele statistice pe ultimii trei ani (aproxiamtiv 62% din cheltuielile de investitii aprobate pentru 2015-2017).



Pentru 2018, suma alocata proiectelor aflate in desfasurare este de 249,6 milioane lei, reprezentand 60.35% din cheltuielile de investitii proprii companiei.Pentru investitiile noi se aloca 109,4 milioane lei.Impactul acestor riscuri ar putea fi de 31,4% din cheltuielile proprii companiei in 2018.Impactul acestor riscuri ar putea fi de 18,9% din programul de investitii pe 2018.In conditiile aparitiei acestor constrangeri, gradul de realizare al Programului de investitii va fi de aproximativ 50%.Reamintim ca, se arata intr-o nota de informare a actualului management al companiei. Acelasi document mai arata ca fostii sefi, cei care, de altfel, au pus in pericol sistemul energetic national prin nerealizarea investitiilor, au dat compania in judecata pentru a obtine remuneratii de milioane de lei, considerand ca acestea li se cuvin. Fostul director general solicita 4 milioane de lei plus dobanzi. Transelectrica, o companie de stat cu monopol in domeniul transportului energiei electrice, nu a realizat investitii, insa a obtinut profituri uriase pana in 2016, mult mai mari decat cele permise de ANRE, din tarifele reglementate.