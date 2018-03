Transgaz a planificat investitii de 6 miliarde lei pana in 2020, jumatate din sursele de finantare fiind din credite bancare/ Profitul din 2018 va fi cu aproape 60% mai mic decat in 2017

Din experienta anilor trecuti, s-a constatat ca profiturile prevazute in bugetul de cheltuieli si investitii au fost mai mari decat cele estimate initial. Un motiv este nerespectarea planurilor de investitii. Astfel, in bugetul pe 2017 a fost prevazut un profit net de 311,8 milioane lei, insa a fost obtinut un profit de 513,1 miliarde lei.



Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a Sistemului National de Transport gaze naturale pe Coridorul Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria

Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a Coridorului Sudic de Transport pentru preluarea gazelor naturale de la tarmul Marii Negre

Interconectarea sistemului national de transport gaze naturale cu conducta de transport international gaze naturale T1 si reverse flow Isaccea

Dezvoltari ale sistemului national de transport in zona de Nord-Est a Romaniei in scopul imbunatatirii aprovizionarii cu gaze naturale a zonei precum si a asigurarii capacitatilor de transport spre/dinspre Republica Moldova

Amplificarea coridorului bidirectional de transport gaze naturale Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria (BRUA faza 3)

Proiect privind noi dezvoltari ale sistemului national de transport in scopul preluarii gazelor de la tarmul Marii Negre

Interconectarea Romania- Serbia -interconectarea sistemului national de transport gaze naturale cu sistemul similar de transport gaze naturale din Serbia

Modernizare SMG Isaccea 1 si SMG Negru Voda 1



Pentru 2018 sunt prevazute investitii de 1,8 miliarde lei, iar pentru 2019 si 2020 sunt estimate investitii de 2,9 miliarde de lei, respectiv 1,2 miliarde lei, potrivit unui referat al Transgaz.In programul de dezvoltare a Sistemului National de Transport pe 10 ani sunt cuprinse urmatoarele proiecte:Potrivit Transgaz, actualul plan de dezvoltare al sistemului romanesc de transport gaze naturale cuprinde proiecte de anrvergura menite sa reconfigureze reteaua de transport gaze naturale care, desi extinsa si complexa, a fost conceputa intr-o perioada in care accentul se punea pe aprovizionarea cu gaze naturale a marilor consumatori industriali si crearea accesului acestora la sursele concentrate in cea mai mare parte in centrul tarii si in Oltenia, precum si la unica sursa de import."Avand in vedere ultimele evolutii si tendinte in domeniul traseelor de transport gaze naturale la nivel european, este evidenta profilarea a doua noi surse importante de aprovizionare cu gaze naturale: gazele naturale din regiunea Marii Caspice si cele recent descoperie in Marea Neagra", se arata in documentul Transgaz.