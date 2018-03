ANRE a amendat Transgaz, E.ON, Engie si OMV Petrom pentru dezechilibrele de pe piata gazelor de la sfarsitul lunii februarie

De altfel, sistemul national de transport s-a aflat foarte aproape de starea de risc, timp de mai multe ore, situatie care insemna ca nu sunt suficiente gaze pentru a acoperi un consum ridicat din cauza temperaturilor scazute.In acele zile, consumul de gaze a depasit 60 milioane metri cubi, ajungand aproape de 70 milioane metri cubi, in conditiile in care intr-o zi normala de iarna, consumul este de circa 50 milioane metri cubi. Potrivit informatiilor HotNews.ro, in depozite se afla circa 570 de milioane de metri cubi de gaze, insa tehnic nu pot fi extrase decat 15-16 milioane metri cubi zilnic. Aceasta cantitate este obisnuita pentru sfarsit de iarna. Alte 15-16 milioane metri cubi au fost importate, insa nu a fost suficienta cantitatea pentru a iesi din starea de dezechililbru. Astfel, abia pe 1 martie, a crescut cantitatea gazelor importate la peste 20 milioane metri cubi si astfel s-a iesit din starea de dezechilibru.Potrivit datelor postate pe site-ul Transgaz, indicatorul Line Pack arata ca volumul efectiv de gaze era luni, ora 6.00, la nivelul de 45,8 milioane metri cubi, un nivel chiar ridicat. De atunci a tot scazut, pana a ajuns la nivelul de 33,2 milioane metri cubi miercuri, la pranz. De altfel, volumul de gaze s-a mentinut mai multe ore sub nivelul de 34 milioane metri cubi.Potrivit Transgaz, starea optima a sistemului national de transport este cand Line Pack ajunge la circa 41 milioane metri cubi. Starea normala a Sistemului National de Transport este intre 38 milioane metri cubi si 44 milioane metri cubi. Starea de dezechilibru apare cand volumul de gaze este intre 33 milioane metri cubi si 38 milioane metri cubi, dar si intre 44 milioane metri cubi si 46 milioane metri cubi. Starile de risc apar cand Line Pack este sub 33 milioane metri cubi sau peste 46 milioane metri cubi."Starea de dezechilibru pentru SNT, asa cum este mentionata mai sus (cand LP este cuprins intre 33,0 ᅢ 38,0 mil.Sm3 sau LP este cuprins intre 44,0 ᅢ 46,0 mil.Sm3), nu are ca si consecinta efectiva o stare de pericol cu privire la transportul gazelor in sistemul national de transport gaze ci este o consecinta directa a unor stari si consumuri exceptionale.O astfel de clasificare stabileste punctul de plecare de la care Operatorul Sistemului National de Transport incepe sa ia masurile prevazute de Regulamentele europene si legislatia nationala, in vederea mentinerii in parametrii optimi transportul de gaze la nivel national", potrivit datelor de pe