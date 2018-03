Grupul Electrica a obtinut un profit net consolidat de 172 milioane lei, in scadere cu 63% fata de 2016, din cauza unor dezechilibre pe piata energiei

Bugetul pe 2018



Scaderea profitului net consolidat a fost cauzata, in principal, de cresterile semnificative ale cheltuielilor cu achizitia de energie electrica, in contextul unor conditii meteo severe si al producerii unor dezechilibre majore in piata de energie electrica, in special in primele doua trimestre ale anului, atat pentru segmentul de furnizare, cat si pentru pierderile din retea din segmentul de distributie a energiei electrice.Randamentul dividendului propus este de 6,3%, luand in calcul pretul actiunii Electrica S.A. la BVB din data de 5 martie 2018. Conform situatiilor financiare individuale, rezultatul net pe actiune la 31 decembrie 2017 este de 0,76 lei/actiune.Valoarea totala bruta a dividendelor este de 245,4 milioane lei, reprezentand un procent de 100% din profitul net distribuibil, stabilit pe baza situatiilor financiare individuale ale Electrica S.A., adica dupa deducerea rezervei legale.Veniturile operationale totale ale Grupului Electrica, in anul 2017, s-au ridicat la valoarea de 5.777 milioane lei, ceea ce reprezinta o crestere cu 0,27% fata de 2016.Pe segmentul de distributie, veniturile au crescut cu 7%, in contextul cresterii cantitatii distribuite cu 1,7% pentru cei trei operatori de distributie din cadrul Grupului.In ceea ce priveste segmentul de furnizare, veniturile nete s-au diminuat cu 4,7%, in principal ca efect al scaderii cu 9,7% a cantitatii furnizate. Este de asteptat ca, pentru piata reglementata, pierderile si nerealizarile din anul 2017 sa fie, cel putin partial, recuperate esalonat in anul 2018.Costurile de achizitie a energiei electrice au crescut cu 7,9%, la 2.973 milioane lei in 2017, pe fondul atingerii unor niveluri record ale preturilor pe piata locala a energiei electrice pe parcursul anului 2017.Cheltuielile cu salariile si beneficiile angajatilor au scazut cu 12 milioane lei sau 1,8%, la 642 milioane lei, ca urmare a masurilor de optimizare a activitatilor Grupului, incluzand plati pentru plecari voluntare.In 2017, Grupul Electrica a distribuit aproximativ 17,8 TWh (in crestere cu 1,7% fata de 2016) catre un numar de aproximativ 3,7 milioane de utilizatori.Operatorii de distributie din cadrul Grupului au distribuit aproximativ 40% din energia electrica totala distribuita la nivel national.Electrica Furnizare are o cota de piata de 19,05%. Este lider de piata pe piata reglementata, cu o cota de piata de 40,30%, iar pe piata concurentiala are o cota de piata de 11,67% (conform raportului ANRE pentru primele 10 luni din 2017).Consiliul de Administratie a inaintat spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, programata sa aiba loc pe data de 27 aprilie 2018, propunerea de buget pentru anul 2018. Aceasta propunere include profitul net individual de 240 millioane lei; profitul individual va include dividendele care urmeaza sa fie distribuite de filiale in baza profiturilor din 2017.Profitul net consolidat este de 254 milioane lei, ceea ce indica faptul ca sunt asteptari ca performanta Grupului in 2018 sa se imbunatateasca fata de 2017; un factor care contribuie la acest lucru este reprezentat si de achizitionarea pachetelor de actiuni minoritare de 22% detinute anterior de Fondul Proprietatea in filialele de distributie si furnizare ale Electrica, ceea ce a creat oportunitatea de a pastra integral beneficiile generate de aceste filiale pentru actionarii Electrica."In ciuda faptului ca anul 2017 a fost unul foarte dificil pentru toate companiile de furnizare si de distributie din domeniul energiei electrice, este de remarcat ca, in ultimele doua trimestre din 2017, Grupul Electrica a inregistrat niveluri rezonabile de profitabilitate. Profitul net individual inregistrat in anul 2017, in suma de 258 milioane lei, asigura pentru actionarii nostri un dividend destul de stabil pe actiune si un randament atractiv al dividendului. Dezechilibrele majore din piata de energie din prima parte a lui 2017, care au afectat intreaga industrie, au marcat semnificativ si rezultatele financiare ale Electrica. Aceasta experienta ne-a determinat sa revizuim procedurile de risc si sa regandim modelul de afaceri. In plus, am lansat programe ambitioase avand ca scop optimizarea si transformarea proceselor atat in dis\u001Ftributie, cat si in furnizare, masuri care deja incep sa dea rezultate. In 2017, ca si consecinta a implementarii acestor programe, am facut investitii record in infrastructura de distributie, in valoare totala de 736 milioane lei. Mizam in continuare atat pe cresterea eficientei operationale, cat si pe imbunatatirea calitatii serviciului de distributie a energiei. In consecinta, in 2018 avem un plan de investitii si mai ambitios, de 900 milioane lei, care contribuie la fundamentarea performantei noastre operationale si financiare pe termen lung", a declarat Catalin Stancu, Director General Electrica S.A.