Razvan Nicolescu, fost ministru al energiei, crede ca nu se va mai realiza proiectul BRUA, dar ca ar putea sa apara un alt proiect, care se numeste BRUSA: Bulgaria-Romania-Ungaria-Slovacia-Austria

Nicolescu a precizat ca e parerea sa personala faptul ca nu se va realiza BRUA si ca ar putea aparea alt proiect. "Daca se va realiza BRUA, parerea mea si este o parere absolut personala si o spun cu foarte mare deschidere, cred ca nu. Si nu cred ca se va realiza nici BRUA, nici BRU. Dupa faza I a proiectului, se va schimba putin viziunea si o sa apara un alt proiect despre care nu s-a discutat pana acum si care se numeste BRUSA: Bulgaria-Romania-Ungaria-Slovacia-Austria", a mai spus Razvan Nicolescu.Acesta a mai afirmat ca ar fi de preferat sa fie consumate gazele din Marea Neagra in Romania. "Dar pe langa aceste proiecte, cel mai mult mi-as dori ca, daca Romania va avea cantitati suplimentare de gaz produs in Marea Neagra, daca se poate ele sa fie consumate in tara, cu o valoare adaugata mare in beneficiul economiei noastre", a spus Nicolescu.Reamintim ca in decembrie 2017, companiile de transport al gazelor din Romania si Ungaria (Transgaz si FGSZ) au organizat licitatii pentru rezervarea unei capacitati de transport al gazelor de aproximativ 4 miliarde mc gaze/an, prin conducta BRUA, acestea fiind castigate de trei firme din Ungaria.Licitatiile au fost organizate in perioada decembrie 2017-ianuarie 2018 de companiile de transport al gazelor din Romania si Ungaria (Transgaz si FGSZ) atat pe sensul de export, cat si pe cel de import. Potrivit unor informatii oferite de Transgaz, la solicitarea HotNews.ro, a avut loc o prima runda de licitatie, incheiata cu succes, pentru rezervarea unei capacitati de transport al gazelor de aproximativ 3,73 miliarde mc gaze/an, prin conducta BRUA, pentru perioada 2022-2037. Inca 10% din capacitate ar urma sa fie oferite ulterior.Premierul ungar Viktor Orban a declarat recent ca Ungaria va semna in curand un acord care ii va permite sa importe anual 4 miliarde de metri cubi de gaze naturale din Romania, pentru urmatorii 15 ani.Viktor Orban a facut declaratia la cateva zile dupa ce ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a spus ca firmele maghiare vor contracta intreaga capacitate de transport, de 4,4 miliarde de metri cub, pe traseul conductei BRUA care ar urma sa transporte gazele din Marea Neagra.Orban a mai spus ca trei companii din Ungaria au castigat o licitatie in acest sens in Romania. Acesta nu a precizat despre ce companii e vorba.Aceste licitatii au fost facute in conditiile in care Ungaria a decis vara trecuta ca BRUA (conducta Bulgaria- Romania-Ungaria-Austria) sa se opreasca pe teritoriul sau. Practic, a decis sa nu extinda conducta pana in Austria, asa cum era proiectul initial, ci sa se opreasca in Ungaria, gazele urmand sa fie redirectionate pe alte rute, catre Slovacia, Ucraina, Serbia si Croatia.