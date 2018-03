Actionarii Romgaz au aprobat o crestere firava de 2,2% a participatiei la un zacamant de gaze de 32 miliarde mc din Marea Neagra, in timp ce partenerul sau Lukoil isi creste cota pana la 87,8%

"Lucrarile executate au evidentiat o acumulare -LIRA-avand un volum de resurse contingente de cca. 32 miliarde mc, precum si existenta altor prospecte care cresc substantial potentialul de hidrocarburi al perimetrului", se arata intr-un referat al companiei.Vanco Internationale este o companie americana, insa potrivit unor informatii din 2011, manageri ai Lukoil controlau 30% din participatiile acesteia.Potrivit acestuia, marirea cotei este justificata de faptul ca Romgaz doreste sa isi consolideze portofoliul de resurse si rezerve pentru a crea cadrul unei dezvoltari sustenabile a companiei si de rezultatele preliminare obtinute in urma lucrarilor de explorare desfasurate in perioada 2012-2017 in cadrul perimetrului Trident.In iulie 2010, Lukoil Overseas Atash B.V. impreuna cu compania Vanco International Ltd. au fost declarate castigatoarele licentei cu explorare-dezvoltare-exploatarea zacamintelor de hidrocarburi in perimetrele EX-29 Est Rapsodia si EX-30 Trident, situate in apele teritoriale ale Romaniei din Marea Neagra in urma rundei X de licitatie, organizata de Agentia Nationala de Resurse Minerale in anul 2009.Acordul petrolier pentru concesiunea perimetrului EX-29 Rapsodia si EX-30 Trident a fost aprobat in octombrie 2011 de catre Guvernul Romaniei. Atunci, cotele de participatie ale titularilor concesiunii erau de 80% pentru Lukoil Overseas si de 20% pentru Vanco International Ltd.La data de 19 iulie 2012, Romgaz a semnat un acord de achizitie cu companiile Lukoil Overseas Atash BV si Vanco International Ltd. (devenita ulterior PanAtlantic), devenind co-titular de acord petrolier pentru desfasurarea de operatiuni petroliere in perimetrele Ex-29 Est Rapsodia si EX-30 Trident din platforma continentala a Marii Negre, obtinand o cota de participare de 10% din drepturile si obligatiile celor doua perimetre mentionate.La aceeasi data, Romgaz a semnat impreuna cu cele doua companii si un amendament la acordurile de operare in comun (denumit JOA). Printr-un ordin din septembrie 2012, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) a aprobat transferul unei cote de 10% din fiecare concesiune catre Romgaz. Astfel, cotele de participatie au fost impartite astfel: 72% Lukoil Overseas, 18% Vanco International, 10% Romgaz.In perimetrul EX-30 Trident, incepand cu noiembrie 2011 s-a derulat pe o perioada de trei ani de explorare obligatorie. In perioada noiembrie 2014-noiembrie 2016 a avut loc o a doua faza de explorare.Una dintre cele doua sonde sapate, Lira-1X, este creditata ca descoperire de gaze naturale cu resurse contingente de aproximativ 32 miliarde metri cubi. Cealalta sonda, Daria- 1X a fost abandonata din cauza lipsei perspectivelor in hidrocarburi.In prezent se afla in derulare prima parte a extinderii perioadei de explorare. Extinderea perioadei de explorare pana la data de 3 mai 2018, a fost aprobata in baza unei adrese ANRM din octombrie 2016.Dupa actuala extindere a perioadei de explorare, in baza unui program de lucrari asumat de co-titularii acordului petrolier, se va depune la ANRM o solicitare pentru o noua extindere a perioadei de explorare in limita a inca 3,5 ani (perioada maxima de explorare poate fi de 10 ani).Conform acordului de operare in comun, o parte poate sa iasa din asociere si din acordul petrolier prin vanzarea cotei-parti pe care o detine sau prin renuntare, cu titlu gratuit, in favoarea celorlalte parti. Pe 21 decembrie 2017, PanAtlantic a trimis notificare de retragere.