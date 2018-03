Romania, amenintata de CE cu sanctiuni pentru legislatia privind benzina

Comisia acuza statele respective ca nu au transpus in legislatia lor nationala directiva europeana privind calitatea benzinei si a motorinei [Directiva (UE) 2015/652 a Consiliului]. Aceasta prevede normele pentru calcularea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de sera generate de carburanti si de alte forme de energie provenind din surse nebiologice.Legislatia UE urmareste sa genereze raportarea cu suficienta acuratete, astfel incat Comisia sa poata evalua performantele furnizorilor de carburanti in ceea ce priveste respectarea obligatiilor care le revin in temeiul Directivei privind calitatea carburantilor (Directiva 98/70/CE). Aceasta are ca scop realizarea unei reduceri cu cel putin 6% a intensitatii emisiilor de gaze cu efect de sera generate de carburanti si de energia furnizata, pana la sfarsitul anului 2020. Metoda de calcul are avantajul de a reduce sarcina administrativa atat pentru furnizori, cat si pentru statele membre.Statele membre trebuiau sa transpuna in legislatiile lor nationale normele UE privind calcularea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de sera generate de carburanti pana la 21 aprilie 2017. Comisia a trimis deja statelor membre sus-mentionate o scrisoare de punere in intarziere, in mai 2017. Daca acestea nu iau masuri in termen de doua luni de la primirea avizului motivat, cazul poate fi trimis in fata Curtii de Justitie a UE.In cazul in care Romania ar fi condamnata, ar putea fi obligata la plata la plata unei sanctiuni compuse dintr-o suma minima forfetara de 1,8 milioane de euro plus 1.809.000 euro, o suma zilnica care poate ajunge si la 130.000 euro pentru fiecare zi de intarziere in transpunerea directivei.