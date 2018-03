Fondatorul companiei chineze CEFC, cea care este in proces de preluare a 51% din fostul Rompetrol Group, a fost arestat in China

Reamintim ca CEFC se afla in proces de preluare a 51% din fostul Rompetrol Group de la KazMunayGas Kazahstan. In decembrie 2016, KazMunayGas Kazahstan a semnat, la Bucuresti, acordul cu CEFC pentru vanzarea a 51% din actiunile KMG International, fostul Rompetrol Group, care detine pachetul majoritar al Rompetrol Rafinare.CEFC e acuzata ca a oferit o mita de 2 milioane de dolari presedintelui Ciadului, Idriss Deby, in schimbul obtinerii unor valoroase drepturi petroliere, iar lui Kutesa i-ar fi dat 500.000 de dolari pentru o afacere cu energie in sectorul petrolier al Ugandei, care este in curs de afirmare. Kutesa era la acea data presedinte al Adunarii Generale a ONU. Kutesa a negat ca ar fi primit orice astfel de mita. Arestarea lui Ye pune lumina reflectoarelor pe modul in care compania lui isi derula afacerile."Ho i-a facut de asemenea ministrului ugandez de externe [...] cadouri si promisiuni privind beneficii viitoare, inclusiv oferindu-se sa imparta profiturile unei potentiale societati cu capital mixt din Uganda implicand compania energetica si firme detinute de familiile ministrului de externe al Ugandei si presedintelui Ugandei", se afirma intr-un comunicat din 20 noiembrie 2017 al Departamentului de Justitie al SUA.In februarie, instanta americana a refuzat luni sa elibereze pe cautiune un fost oficial al Hong Kong, Chi Ping Patrick Ho. Vezimai multe amanunte.In decembrie 2016 a fost semnat acordul intre KMG si CEFC privind vanzarea pachetului de 51% din actiunile Grupului KMGI, care detine si desfasoara activitati de rafinare, comercializare si distributie titei si produse petroliere prin reteaua proprie de benzinarii Rompetrol in Romania, Bulgaria, Moldova, Georgia, precum si prin intermediul partenerilor sai din regiunea Marii Negre.