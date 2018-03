De ce se teme Arabia Saudita sa-si listeze gigantul petrolier la bursa din New York

Arabia Saudita planuieste sa vanda 5% din Aramco, cel mai mare producator petrolier din lume, printr-o oferta publica initiala. Toate pregatirile au fost facute pentru ca oferta publica sa aiba loc anul acesta, desi oficialii admit ca s-ar putea prelungi pana in 2019 pentru a asigura cele mai bune conditii de vanzare, iar New York si Londra sunt pe lista, potrivit CNN Money Oficialii Arabiei Saudite se tem sa aleaga New York-ul, invocand faptul ca Statele Unite au hotarat sa dea in judecata cinci mari companii petroliere pentru costurile ce implica protectia lor fata de amenitarile existente cu privire la schimbarile climatice.In vizita sa de joi de la Londra, ministrul energiei al Arabiei Saudite a lamurit motivele serioase de ingrijorare ale regatului cu privire la riscurile pe care le-ar putea avea daca se va alege New York-ul si a numit acuzatiile impotriva companiilor ca fiind "frivole"."As spune ca litigiile si datoriile sunt cele mai mari preocupari in SUA," a declarat ministrul energiei Khalid Al Falih pentru CNNMoney. "Sincer sa fiu, Saudi Aramco este prea mare si prea important pentru regat pentru a fi supus unui asemenea risc".Mai multe surse au indicat pentru Financial Times ca grupul saudit ar putea fi valorizat la 2.000 de miliarde de dolari si ca Londra are in continuare sanse bune sa participe la operatiune.Circa 5% din actiunile gigantului public urmau sa fie vandute pe bursa in semestrul doi din 2018 in cadrul unui plan de reforme lansat de autoritatile din tara si care urmareste reducerea dependentei de aurul neru.