Transgaz: Romania liciteaza rezervarea capacitatilor de transport al gazelor in tarile vecine printr-o platforma operata de compania maghiara FGSZ

Totul trece prin Ungaria



Transgaz sustine ca procesul de alocare de capacitate in punctele de interconectare dintre sistemele de transport gaze naturale din Romania si tarile vecine se deruleaza in baza Regulamentului UE 2017/459 al Comisiei, din 16 martie 2017, de stabilire a unui cod al retelei privind mecanismele de alocare a capacitatii in sistemele de transport al gazelor, denumit CAM-NC. Acest CAM-NC a devenit aplicabil in punctele de interconectare transfrontaliere dintre tarile membre UE incepand cu data de 6 aprilie 2017. Printre aceste prevederi se numara si cele referitoare la obligativitatea alocarii prin licitatie a capacitatii in punctele de interconectare si obligativitatea utilizarii unei platforme comune de tranzactionare a capacitatii, mai arata Transgaz."Operatorii de transport si de sistem din sud-estul Europei (Slovacia, Ungaria, Romania, Bulgaria, Croatia, Grecia) utilizeaza Platforma Regionala de Rezervare de Capacitate (RBP - Regional Booking Platform), denumita in continuare RBP, pentru alocarea prin licitatie a capacitatii disponibile in punctele de interconectare", se arata intr-un comunicat al Transgaz.Potrivit acestuia, "Transgaz SA a achizitionat serviciile de acces si utilizare a RBP, operata de FGSZ Zrt. Ungaria, prin incheierea unui Acord de Afiliere a OTS (operator de transport si de sistem), cu durata de un an, valabil pana la data de 31.10.2018"."Subliniem inca odata faptul ca FGSZ are calitatea de operator al RBP, platforma fiind utilizata ca un instrument prin intermediul caruia se tranzactioneaza capacitatea. Trimiterea catre FGSZ a unor exemplare completate ale Formularului de inregistrare a Utilizatorului de Retea reprezinta o simpla formalitate. Astfel de documente trebuie depuse si la Transgaz si la Bulgartransgaz", mai arata Transgaz facand referire la licitatiile pentru rezervarea capacitatilor de transport in Bulgaria."Operatorii care participa la procesul de tranzactionare pe aceasta platforma, respectiv Transgaz, cat si Bulgartransgaz si FGSZ au drepturi egale. Precizam ca astfel de platforme exista in mai multe regiuni ale Uniunii Europene si ca ele sunt un instrument necesar pentru buna derulare a proiectelor transfrontaliere", mai sustine Transgaz.Nu era clar la ce acuzatii se referea Transgaz.In decembrie 2017, companiile de transport al gazelor din Romania si Ungaria (Transgaz si FGSZ) au organizat licitatii pentru rezervarea unei capacitati de transport al gazelor de aproximativ 4 miliarde mc gaze/an, prin conducta BRUA, acestea fiind castigate de firme din Ungaria. Licitatiile au fost organizate in perioada decembrie 2017-ianuarie 2018 de companiile de transport al gazelor din Romania si Ungaria (Transgaz si FGSZ) atat pe sensul de export, cat si pe cel de import. Potrivit unor informatii oferite de Transgaz, la solicitarea HotNews.ro, a avut loc o prima runda de licitatie, incheiata cu succes, pentru rezervarea unei capacitati de transport al gazelor de aproximativ 3,73 miliarde mc gaze/an, prin conducta BRUA, pentru perioada 2022-2037. Inca 10% din capacitate ar urma sa fie oferite ulterior.