Sotul Sperantei Cliseru, mana dreapta a Gabrielei Firea, a fost numit seful autoritatii care se ocupa de gazele din Marea Neagra

Iulian Cliseru se afla deja la conducerea Autoritatii Competente de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagra, insa pe functia de vicepresedinte. In luna octombrie, fostul premier Mihai Tudose il numise pe Iulian Cliseru in functia de vicepresedinte al institutieiIn ultimul an au fost facute mai multe schimbari la nivelul de presedinte al acestei autoritati. In aprilie 2017, fusese numit de catre fosul premier Sorin Grindeanu, in functia de presedinte al autoritatii, Constantin Gheorghe, fost director in cadrul GSP, grup detinut de omul de afaceri Gabriel Comanescu. In luna noiembrie, Constantin Gheorghe a fost inlocuit de catre fostul premier Mihai Tudose cu Iulian Offenberg. Acum, acesta a fost schimbat cu Iulian Cliseru, sotul Sperantei Cliseru care a fost multa vreme mana dreapta a lui Florentin Pandele. De cand cand sotia acestuia, Gabriela Firea, a castigat Primaria Bucuresti, Cliseru a devenit extrem de influenta in Capitala.Autoritatea Competenta de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagra a fost infiintata in anul 2016. Printre alte atributii, Autoritatea trebuie sa supravegheze respectarea dispozitiilor legale de catre operatori si proprietari, inclusiv inspectii, control, investigari si masuri de punere in aplicare.Rolul institutiei este unul esential in exploatarea zacamintelor uriase de gaze naturale descoperite in Marea Neagra.