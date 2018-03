Bulgaria va crea un hub de gaze la Marea Neagra, cu sprijinul Comisiei Europene

"HUB-ul este in primul rand un spatiu de intalnire al cererii si ofertei si doar in mod ideal intalnirea mai multor fluxuri fizice de gaze, prin infrastructura aferenta. HUB-ul gazelor este locul in care se fac tranzactii in mod liber, transparent si concurential, se fac speculatii licite, este locul unde trebuie sa functioneze efectiv o piata. Dar o piata pe langa mecanisme specifice are nevoie de: incredere din partea celor care activeaza (furnizori, traderi etc.), un numar suficient de mare de traderi de calibru (cu resurse financiare importante) pentru a elimina posibilitatea influentarii de orice fel a pietei, fluxuri de gaze importante si un mediu predictibil", explica Dumitru Chisalita, expert in domeniul gazelor.



Vicepresedintele Comisiei Europene, Maros Sefcovic, sustine ca UE sprijina planul Bulgariei "de a fi transformat dintr-o tara de tranzit intr-o tara de comercializare a gazelor naturale", mai transmite Novinite.Noul proiect vine dupa ce gazoductul South Stream a esuat in 2014. South Stream a avut ca scop transportul gazelor din Rusia prin Marea Neagra catre Bulgaria si apoi catre alte tari europene, ocolind Ucraina. Uniunea Europeana s-a opus, deoarece gigantul rus Gazprom a planificat sa opereze conductele incalcand prevederile europene.Insa, South Stream a fost inlocuit un un alt proiect prin care ar urma sa fie transportate gaze rusesti prin Marea Neagra catre Europa, ocolind Ucraina: Turkish Stream. Pe langa Turcia, alte tari care au au aderat la proiectul rusesc sunt Bulgaria, Serbia si Ungaria. Deja peste jumatate din lucrarile de constructie pentru gazoductul care va furniza Turciei si spre Europa gaze rusesti au fost finalizate, desi au inceput in 2017. Proiectul prevede construirea a doua conducte, fiecare cu o capacitate de 15,75 miliarde metri cubi si o lungime de 939 km. Prin prima conducta, gazul rusesc ar urma sa ajunga direct in Turcia, in timp ce prin a doua conducta, gazele ar urma sa fie furnizate catre clienti europeni.Si Ungaria intentioneaza sa devina hub de gaze. De exemplu, o platforma gestionata de FGSZ, transportatorul maghiar de gaze, este cea pe care o utilizeaza Transgaz atunci cand scoate la licitatie rezervarea capacitatilor de transport al gazelor in Bulgaria sau Ungaria. Transportatorul roman de gaze Transgaz invoca in acest sens un regulament european care prevede ca operatorii de transport adiacenti sa utilizeze o plaforma comuna de tranzactionare. In cazul Romaniei, Bulgariei, Ungariei, Slovaciei, Croatiei si Grecia, Platforma Regionala de Rezervare de Capacitate (RBP - Regional Booking Platform) este gestionata de compania maghiara FGSZ.In decembrie 2017, companiile de transport al gazelor din Romania si Ungaria (Transgaz si FGSZ) au organizat licitatii pentru rezervarea unei capacitati de transport al gazelor de aproximativ 4 miliarde mc gaze/an, prin conducta BRUA, acestea fiind castigate de firme din Ungaria. Licitatiile au fost organizate in perioada decembrie 2017-ianuarie 2018 de companiile de transport al gazelor din Romania si Ungaria (Transgaz si FGSZ) atat pe sensul de export, cat si pe cel de import. Potrivit unor informatii oferite de Transgaz, la solicitarea HotNews.ro, a avut loc o prima runda de licitatie, incheiata cu succes, pentru rezervarea unei capacitati de transport al gazelor de aproximativ 3,73 miliarde mc gaze/an, prin conducta BRUA, pentru perioada 2022-2037. Inca 10% din capacitate ar urma sa fie oferite ulterior.