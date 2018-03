Lacramioara Diaconu, ultimul membru roman ramas in Directoratul OMV Petrom, ar putea fi revocata- Surse

Lacramioara Diaconu este membru al Directoratului responsabila cu activitatea de Downstream Gas. A fost aleasa in calitate de membru al Directoratului OMV Petrom incepand cu 17 aprilie 2015, mandatul sau expirand anul viitor.Directoratul OMV Petrom este compus din cinci membri: Mariana Gheorghe, care ar urma sa predea mandatul, in luna mai, Christinei Verchere, ceilalti patru fiind Stefan Waldner, Peter Rudolf Zeilinger, Neil Anthony Morgan si Lacramioara Diaconu-Pintea.In luna ianuarie, Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom a anuntat inlocuirea Marianei Gheorghe din functia de CEO al companiei cu Christina Verchere, actualul presedinte regional- Asia Pacific al companiei petroliere britanice BP.Numirea a fost facuta pentru perioada ramasa din mandatul Marianei Gheorghe, pana in data de 16 aprilie 2019.