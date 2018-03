Macedonia si Grecia intentioneaza sa construiasca un gazoduct comun

Companii energetice din Macedonia si Grecia elaboreaza un plan de constructie a unui gazoduct care va lega cele doua state. Este vorba de o conducta de 120 de kilometri, cate 60 de km in fiecare tara. Pentru ca realizarea acestui proiect sa inceapa anul acesta, Macedonia si Grecia vor face demersuri comune pentru finantare internationala, potrivit Rador.Guvernul Macedoniei a anuntat ca proiectul deschide posibilitatea adancirii cooperarii bilaterale in domeniul energiei si stimuleaza cooperarea energetica in regiunea Balcanilor. "Realizarea acestui proiect are o importanta deosebita pentru Macedonia, deoarece creeaza conditii pentru conectarea la gazoductul Trans Adriatic Gas Pipeline (TAP), precum si utilizarea gazelor naturale din rezervele Greciei" - a precizat Guvernul Macedoniei, adaugand ca astfel se stimuleaza si dezvoltarea infrastructurii in statele din Balcanii de Vest.Proiectul constructiei gazoductului comun dintre Grecia si Macedonia este o consecinta a masurilor de reconstruire a increderii intre Macedonia si Grecia si intensifica cooperarea bilaterala, convenita la initiativa premierilor celor doua tari vecine. "Astfel cooperarea la nivel politic stimuleaza inceperea activitatilor pentru realizarea unor proiecte tehnice" - se spune in comunicatul Guvernului macedonean.