Guvernul Merkel este interesat de importurile de gaze lichefiate pentru a reduce dependenta Germaniei de gazul rusesc

Merkel sprijina "toate initiativele care sprijina diversificarea in continuare a aprovizionarii cu gaz", a declarat purtatoarea de cuvant a Ministerului Economiei si Energiei, Beate Baron.De asemenea, in urma atacului asupra fostului spion rus pe teritoriul britanic, premierul Marii Britanii Theresa May vrea sa caute alternative la gazul rusesc, una dintre ele fiind gazele gazele lichefiate din Arctica.Pentru Germania, cresterea diversitatii aprovizionarii este o optiune inteligenta, a declarat Tarek Souki, vicepresedinte senior la Tellurian Inc., dezvoltator al unui proiect de gaze lichefiate din S.U.A."Uitati-va la exemplul Lituaniei", a spus Souki. "Cand au realizat un terminal, si-au oferit optiuni diferite si au adus Rusia la masa negocierilor" pentru a renegocia pretul contractelor, a mai spus Souki.Mai putin poluant decat carbunele si petrolul, gazul natural joaca un rol central in Germania. Anul trecut, gazul rusesc a constituit peste 60% din importurile totale ale Germaniei.In ceea ce priveste gazul lichefiat, Germania nu detine in prezent un terminal. Acesta in conditiile in care utilizarea gazelor lichefiate este in crestere in Europa, mai ales in Marea Britanie si Spania.Exista un proiect pentru un prim terminal in Germania si care ar urma sa fie finalizat in 2022. Guvernul Merkel sprijina initiativele private de construire a unui terminal, inclusiv in Brunsbuettel langa Hamburg. In plus fata de cel de la Brunsbuettel, RWE AG lucreaza pentru construirea unui pe raul Rin, la Duisburg.Pe de alta parte, Merkel permite companiilor germane sa promoveze conducta Nord Stream 2, care ar urma sa transporte gazul rusesc catre Europa prin Marea Baltica. De altfel, pana in 2015, Germania nu a depus eforturi pentru a-si ascunde preferinta de a se baza pe gazele din Rusia si din Norvegia, eliminand posibilitatile oferite de SUA si Japonia, pentru a sustine la nivel global dezvoltarea gazelor lichefiate.Bloomberg precizeaza ca SUA va deveni cel mai mare exportator de combustibil din lume, depasind Qatar.