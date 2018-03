Transgaz- un nou record negativ în privința investițiilor: În 2017, a realizat doar 13,9% din lucrările programate

Vezi aici raportul administratorilor



"Recordul" anterior a fost obținut în 2016,În niciun an nu a fost respectat programul de investiții.Valoarea Programului de investiții pe 2017, aprobat în bugetul de venituri si cheltuieli, a fost de 505,3 milioane de lei. Insă, au fost realizate lucrari de doar 70,2 milioane de lei.Transgaz spune că acest program pe 2017 cuprindea și suma de 200,6 milioane de lei (39,7%) pentru demararea proiectelor BRUA și dezvoltarea sistemului în zona de nord-est a Romaniei, in vederea asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova. Însă lucrările încep în 2018. Pentru aceste proiecte, sumele cheltuite efectiv în 2017 au fost cele aferente managementului de proiect.În ceea ce privește programul de reparații, reabilitare și asigurare a mentenanței, gradul de realizare a fost de doar 26% din valoarea de 77,8 milioane lei.Aproape jumătate dintre conductele de transport și racordurile de alimentare, din totalul de 13.350 kilometri, au o durată de funcționare mai mare de 40 de ani. De asemenea, 72% au o durată de funcționare efectivă mai mare de 20 de ani, apropiată de durata lor normală de funcționare, se arată în raportul Transgaz. Doar 757 de kilometri de conducte au o vechime sub 10 ani, iar 1.723 kilometri între 10 și 20 de ani.În aceste condiții, sunt depistate niveluri ridicate ale defectelor materialului tubular."Diagnosticările efectuate până în anul 2017 cu PIG-ul inteligent pentru cca.2495 km (3808 km ținând seama de inspecții multianuale multiple) pun în evidență niveluri destul de ridicate ale defectelor materialului tubular, cauzate în principal de durata mare de funcționare a conductelor (...)Un procent de 79,5% din conductele de transport gaze naturale au izolația pasivă realizată printr-un sistem pe bază de bitum, actualmente îmbătrânită, ceea ce conduce și la creșterea consumului de energie electrică înregistrat la cele 1042 stații de protecție catodică a conductelor", se precizează în raport.Din nodurile tehnologice existente, doar 20% sunt noi sau reabilitate.Transgaz susține că, deși infrastructura este invechită, starea tehnică a Sistemului Național de Transport "se menține la un nivel corespunzător".Transgaz susține că valorile mici ale lucrărilor ale lucrărilor sunt cauzate de dificultăți în procedurile de achiziții, în obținerea de autorizații de construcție sau de anularea unor proceduri de achiziții.În aceste condiții, Transgaz obține profituri mult peste cele programate. În 2017, profitul net a fost de 582 milioane lei, în bugetul de venituri și cheltuieli fiind prevazut 311 milioane lei. La fel și în 2016, profitul a fost de 595,7 milioane lei, în buget fiind prevazut 469,6 milioane lei. Din această situație, cel mai mult are de câștigat bugetul de stat, deoarece mare parte din profit este distribuit sub formă de dividende. Anul trecut, Guvernul a impus companiilor de stat să vireze acționarilor minim 90% din profituri, în dauna investițiilor, banii fiind necesari pentru acoperirea cheltuielilor tot mai mari ale statului cu pensiile și salariile.