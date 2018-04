Conducerea Hidroelectrica vrea salarii uriașe: Un director ar putea primi lunar, în medie, 68.166 lei brut

Cine conduce Hidroelectrica



Acestea sunt mediile la nivelul Directoratului și Consiliului de Supraveghere, însă șefii acestora ar putea primi chiar mai mult.Potrivit unei note de fundamentare a proiectului de buget pe 2018, semnată de membri ai Directoratului și de președintele Directoratului Bogdan Badea, totalul cheluielilor cu remunerarea managerilor societății se ridică în 2018 la 6 milioane lei. Aceleași sume sunt estimate și pentru 2019 și 2020.Cheltuielile aferente Directoratului pentru anul 2018 sunt estimate la 4,09 milioane lei pentru un numar de 5 membri. Remunerația fixă va fi de 2,04 milioane lei pentru 2018, 2019 și 2020, iar componența variabilă va fi tot de 2,04 milioane lei. Remunerația directoratului a fost calculată pe baza salariului mediu brut din ramura energie înmulțită cu 6 la 34.083 lei/lună.Cheltuielile aferente Consiliului de Supraveghere format din șapte membri au fost estimate la 1,9 milioane lei. Cheltuielile pentru indemnizația fixă lunara se ridică la 959,2 mii lei, iar pentru componenta salarială variabilă tot la 959,2 mii lei.Potrivit proiectului de buget pe 2018, cheltuielile pentru salariile Directoratului cresc cu 108,2%, iar pentru Consiliul de Supraveghere cu 88,2%.La acestea se adaugă și cheltuieli de 269 mii lei pentru o serie de comisii și comitete.Proiectul a fost avizat de Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica.Potrivit proiectului de buget, vor crește salariile la nivelul întregii companii. Cheltuielile de natură salarială în 2018 sunt estimate la 363,1 milioane lei, în creștere față e anul trecut cu 43,3%, respectiv cu aproximativ 109,7 milioane lei, fiind formate din creșterea fondului de salarii cu 93,4 milioane lei și a bonusurilor cu 16,3 milioane lei.Numarul mediu personal crește cu 8% la 3.493, iar salariul de bază mediu lunar cu 37,6% la 4.326 lei.Societatea şi-a bugetat un profit brut de 937,16 milioane lei în acest an, de 1,7 ori mai puţin faţă de anul 2017, când a încheiat cu un profit brut estimat de 1,6 miliarde lei. Potrivit proiectului, sunt estimate pentru acest an venituri totale de 3,19 miliarde lei, cu 3,5% mai mici faţă de veniturile preliminate pentru 2017. În același timp, cheltuielile totale sunt bugetate la 2,26 miliarde lei, în creştere cu aproape 32% faţă de anul trecut.De la ieșirea din insolvență, compania a fost condusă doar de manageri provizorii. Pe 30 martie 2017, Curtea de Apel București a închis definitiv procedura insolvenței. De atunci, au tot fost numiți interimari, în special din zona ALDE, apropiați de Călin Popescu Tăriceanu și Daniel Chițoiu.Pe 20 mai ar urma să expire mandatele provizorii ale actualilor membri ai Consiliului de Supraveghere, însă ar putea fi numiți pentru încă patru luni aceleași persoane: Ioana Andreea Lambru (președinte), Oana Truță, Andreea Negru Ciobanu, Karoly Borbely, Gabriel Andronache și Dorin Liviu Nistoran.Membrii Directoratului sunt Bogdan Nicolae Badea (președinte), Marian Bratu, Bogdan Șoșoacă, Adrian Volintiru și Răzvan Ionuț Pataliu.Șeful Directoratului Bogdan Badea a fost secretar de stat in Ministerul Energiei, în perioada decembrie 2014-noiembrie 2015. Valceanul Bogdan Badea este cunoscut ca fiind un apropiat al lui Daniel Chițoiu (ALDE), care a fost de două ori ministru (la economie și la finanțe), în perioada guvernelor Ponta.Președintele Consiliului de Supraveghere este Ioana Andreea Lambru (ALDE), care deține și funcția de secretar general al Guvernului.