ANRE susține că nu a primit decizia Consiliului Concurenței privind o investigație asupra companiilor din energie, în urma căreia ar trebui să scadă tarifele la electricitate

"În momentul în care o vom primi, vom declanșa procedurile privind calculele de modificare a tarifelor de distribuție, în sensul reducerii lor, luând în considerare efectele cumulate ale achizițiilor de contoare, în perioada 2008 -2015.Comitetul de reglementare al ANRE acordă, în continuare, o atenție deosebită analizei tuturor costurilor care compun factura finală de energie și nu va ezita să facă toate corecţiile necesare în sensul reducerii tarifelor care se vor dovedi că sunt afectate de înțelegeri anticoncurențiale pe piața de energie", susține ANRE printr-un comunicat de presă.Consiliul Concurenței a anunțat la începutul acestui an că a sanctionat cu amenzi in valoare totala de 73,1 milioane lei (aproximativ 15,8 milioane euro) sase companii pentru incheierea a doua intelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor conexe pentru masurarea energiei electrice. Printre companii se află și Electrica, aceasta primind o amendă de 10,8 milioane de lei. Alte companii amendate: Landis + Gyr cu 27,42 milioane lei, Energobit cu 13,11 milioane lei, Elster Rometrics cu 11,21 milioane lei, Electromagnetica cu 10,02 milioane lei, Ecro SRL cu 526.201 lei.Comportamentul anticoncurential s-a derulat in perioada 27 noiembrie 2008 - 30 septembrie 2015 si a vizat numeroase proceduri de licitatie publica derulate in acest interval de timp."In cadrul investigatiei, declansata in septembrie 2015, Consiliul Concurentei a constatat ca AEM SA, Energobit SA, Elster Rometrics SRL, Landis+Gyr AG si Ecro SRL au participat la o intelegere pentru impartirea unor licitatii publice organizate de operatorii retelelor de distributie a energiei electrice, cum sunt E.ON, Enel, CEZ, Electrica. Companiile au stabilit modul in care urmau sa participe la licitatii astfel incat sa nu se suprapuna si fiecare dintre participanti sa castige contracte de furnizare de echipamente cu eforturi minime", potrivit Consiliului Concurenței.Bogdan Chiriţoiu, președintele Consiliului Concurenței, a declarat joi că "au participat şi oameni din interiorul Electrica, deci într-un fel s-au furat singuri". Am sancţionat şi compania Electrica, întrucât au fost păgubiţi clienţii ei. Tarifele acestea umflate s-au dus către clienţi. Am sancţionat compania şi, în premieră, vrem ca împreună cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie să recuperăm prejudiciul creat clienţilor acestor companii, care au fost păgubite şi care au transferat această pagubă către clienţii lor", a spus Chiriţoiu.Potrivit acestuia, rejudiciul poate fi recuperat prin scăderea tarifelor de distribuţie.