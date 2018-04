Intenție a Ministerului Energiei: Producătorii de energie ar putea primi bani de la stat dacă prețurile la electricitate vor scădea sub un anumit nivel

Producătorii de energie în tehnologii cu emisii reduse de carbon ar putea primi bani de la stat, dacă preţul electricităţii pe piaţă va scădea sub un anumit prag, a declarat, marţi, Doru Vişan, secretar de stat în Ministerul Energiei, citat de Agerpres. Dacă preţul urcă peste acest nivel, vor trebui să returneze diferența. Reamintim că Nuclearelectrica negociază cu chinezii de la China General Nuclear Power Corporation (CGN) pentru construirea Reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă exact acest tip de ajutor. Însă nu este clar cum va fi suportat acest ajutor altfel decât prin prețuri mai mari ale energiei la consumatori."Ministerul Energiei are în vedere promovarea unui mecanism de tipul contractelor pentru diferenţă. Acest mecanism se va aplica tuturor proiectelor de investiţii, în vederea producerii de energie electrică în capacităţi cu emisii reduse de carbon. Implementarea unui astfel de mecanism permite crearea unui cadru transparent care să răspundă riscului la care sunt supuse investiţiile pe termen lung şi oferă un mediu atractiv, stabil şi predictibil pentru investitori", a spus Vişan.Acesta a explicat că în cazul în care preţul obţinut de ei pe piaţă este sub preţul de exercitare, vor primi o plată reprezentând diferenţa între preţul de referinţă şi preţul de exercitare. În schimb, dacă preţul obţinut de ei din vânzarea de electricitate pe piaţa competitivă este mai mare decât preţul de exercitare, producătorii trebuie să ramburseze diferenţa până la nivelul preţului de exercitare, a mai spus Vișan.Preţul de referinţă va fi diferit pentru fiecare tip de tehnologie."Un astfel de mecanism va fi adoptat în condiţiile specifice din România şi în acord cu legislaţia europeană în domeniul pieţei de energie, concurenţei şi ajutorului de stat. Mecanismul va urmări menţinerea unui mix echilibrat, bazat pe tehnologii cu emisii reduse de carbon, precum şi utilizarea eficientă a resurselor, care să asigure autonomia României în producerea energiei electrice. Se vor avea în vedere acele tehnologii care pot contribui la atingerea ţintelor de energie şi mediu, care se vor stabili pentru România la nivelul anului 2030", a mai susţinut Vişan.