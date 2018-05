[P] Start în competiţia cu premii E.ON Energy Globe Award România 2018

Tot ceea ce trebuie să faci este să intri pe www.energyglobe.ro iar în secţiunea „Înscriere” să completezi un formular în care să treci descrierea proiectului sau a soluţiei cu care vrei să intri în concurs. Îşi cresc şansele de eligibilitate acele proiecte care sunt însoţite de informaţii cât mai clare şi detaliate.1 mai este prima zi în care te poţi înscrie, toată luna mai fiind dedicată celor care doresc să intre in competiţie. Nu ai nicio restricţie la înscriere, o poţi face în calitate de persoană fizică sau juridică: fie că vorbim de municipalităţi, comune, societăţi comerciale, instituţii ştiințifice şi de cercetare, organizații de stat, neguvernamentale, școli sau universităţi.Iar cele mai bune proiecte şi idei vor fi premiate în luna octombrie, la Bucureşti! Marele câştigător îşi va adjudeca premiul în valoare de 10.000 de euro, urmând totodată să reprezinte România la etapa internaţională a competiţiei.În funcţie de tema şi scopul proiectului, fiecare dintre voi vă veţi putea regăsi la una din cele cinci categorii: Companii, Municipalităţi, Do it yourself, Tineret şi Idei.Energy Globe Award este organizată în România de către compania E.ON începând din anul 2016. La prima ediţie, în competiţie au fost înscrise peste 150 de proiecte iar marele câştigător – Asociaţia Ecostuff Timişoara - a fost selectat pentru a reprezenta România la finala Energy Globe Award Global, desfăşurată la Teheran (Iran) unde a ocupat locul al treilea la categoria Youth, atrăgând atenţia şi aprecierea lumii întregi cu proiectele "Zero Waste School & Keep Danube Clean". De asemenea, la cea de-a doua ediţie, din 2017, au fost înregistrate peste 160 de proiecte. Câştigătorul a fost Grădiniţa cu program prelungit ,,Prichindel", Suceava, cu proiectul ,,Oraşul Viitorului".Energy Globe Award ( www.energyglobe.info ) este cea mai importantă competiţie la nivel internaţional din domeniul eficienţei energetice şi protejării mediului înconjurător. Cu o tradiţie de aproape două decenii, Energy Globe Award a fost creat de austriacul Wolfgang Neumann, iar în acest moment este organizat în circa 180 de ţări.Şi tu poţi fi câştigător! Nu rata şansa de a străluci la cea de-a treia ediţie a competiţiei E.ON Energy Globe Award România! Înscrie-te acum!