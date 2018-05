Gazprom declară că este gata să construiască pe fundul Mării Baltice încă un gazoduct - „North Stream - 3“

Alexandr Medvedev, vicepreședintele corporației ruseşti „Gazprom“, a declarat, pentru postul de televiziune „Rusia 24“, că, pentru a satisface cererea tot mai mare din Europa pentru gazul rusesc, compania lui este gata să construiască pe fundul Mării Baltice încă un gazoduct - „North Stream - 3“, potrivit Rador, care citeaza Ria Novosti. "Noi am spus mereu că vom livra Europei atât gaz cât va fi necesar, a menţionat el. Noi avem rezerve certe, avem transport, noi vom construi noi rute de transport.Dacă Europa îşi declară necesarul, dacă va fi gata să semneze contractele necesare, atunci eu nu voi exclude că vor fi necesare noi proiecte de transport pentru gaze, de exemplu, "Nord Stream-3". Efectul acestui proiect este foarte important, a fost foarte clar, încât această declaraţie a provocat aruncarea în luptă a forţelor speciale din presă. Și nu numai din presa democratică americană, britanică, poloneză, ucrainenă, dar și din Rusia.Argumentele au fost cele mai diverse și, adesea, oarecum contradictorii. Într-unul și același material, de exemplu, putea fi prezentă concomitent afirmaţia că nu mai este nevoie de gaz rusesc în Europa şi că „Gazprom“ se ocupă de "îngroparea conductelor ca de un sport" şi că "este de înţeles poziţia Ucrainei" care încearcă să menţină şi chiar să dezvolte tranzitul. Faptul că Ucraina trebuie să sporească un tranzit de care "Europa nu are nevoie" pentru gazul rusesc nu deranjează pe nimeni.Dezbaterea intensă s-a terminat cu un consens, şi anume că gigantul gazelor din Rusia pur și simplu bluffează. Având drept scop a) "să-i protejeze pe ucraineni" și b) "totuşi cum se face că finalizăm o construcţie de care nimeni nu a avut nevoie, cum este cel de-al doilea "flux". Între timp, s-a dovedit că este limpede cine se arată mai mult sau mai puțin interesat de problemele piețelor energetice europene: Alexandr Medvedev nu a glumit și nu a denigrat pe nimeni.Sau există doi factori. În primul rând, epuizarea propriilor rezerve europene. În ianuarie, Guvernul Olandei a anunțat reducerea, până în 2022, la jumătate a producției de la Groningen, cel mai mare zăcământ olandez - până la 12 miliarde de metri cubi pe an. Pentru a fi clari, acum câțiva ani, producția anuală de la Groningen ajunsese la 50 de miliarde de metri cubi. Și, potrivit prim-ministrului olandez Mark Rutte, până în 2030, producția din acest zăcământ va fi întreruptă complet.Se reduce extracţia şi din Norvegia, și din Scoția. Potrivit unui raport publicat și destul de accesibil publicului, document elaborat de Institutul Oxford pentru Studii Energetice, în 2020, producția de gaze din Uniunea Europeană se va reduce de la volumul actual de 256 de miliarde de metri cubi, până la 212 miliarde de metri cubi, iar în anul 2030, cantitatea extrasă va fi de 146 miliarde de metri cubi.În al doilea rând, cererea de gaze naturale din Europa va crește sigur. Centralele termice vechi pe cărbune sunt închise. Prin anul 2022, se vor închide definitiv toate centralele nucleare din Germania (și ponderea acestora în sectorul energetic german a reprezentat odată aproape un sfert din consumul național). Şi subliniem, aceste volume de gaze "în scădere" nu pot fi înlocuite cu nimic, repet, nici cu gaze americane, nici cu gaze din Qatar, nici chiar cu gazele noastre naturale lichefiate din Iamal.Preţurile acestor gaze nu sunt sustenabile, în mod banal, nu se compară cu preţurile gazului de conductă, iar în prezent nu există soluții tehnice pentru această problemă. Și dacă este justificat economic, este posibil chiar să mai crească prețul gazelor pentru populație (e greu de crezut că va fi o bucurie pentru cei care fac burgeri, dar vor plăti), însă pentru industria europeană dezvoltată, gazul natural lichefiat înseamnă doar moarte: creșterea prețului la produsele mari consumatoare de energie din lanțul tehnologic duce în mod banal la prăbuşirea competitivităţii lor pe piețele globale.Iată ce este mai interesant în această "ecuaţie a gazelor" pentru divertisment. Chiar ieri, prima din cele două conducte ale gazoductului "Fluxul Turcesc" a ajuns pe ţărmul Turciei. Şi după cum ne anunţa mai sus Alexandr Medvedev, în cel mai scurt timp, Gazprom va selecta ruta finală pentru transportul gazelor prin "Fluxul Turcesc" spre Europa (gaze ce vor veni prin a doua conductă la care se lucrează de zor acum pentru finalizare).„În prezent, se discută două opțiuni principale, a declarat vicepreședintele companiei. În ceea ce privește piețele, este vorba de Grecia, Italia, Bulgaria, Serbia, Ungaria“. Adică, Gazprom nu deranjează pe nimeni cu anunţul privind Nord Stream-3. El anunţă pur și simplu, ca să spunem așa, oferta necesară, încă nerostită, dar matematic exactă. Pentru "a treia" conductă a ambelor "fluxuri". Practic, Rusia este extrem de fericită cu transportul ei pe ambele rute - atât prin Turcia, cât şi prin nord.Deci, acum să lăsăm Turcia să concureze cu Germania (de altfel, ele sunt cele mai mari țări europene, cu excepția Rusiei înseși) ca să vedem cine va construi noile "conducte de fluxuri" şi, respectiv, cine va fi principalul hub "pentru gazul rusesc, de care nu are nimeni nevoie". Ucraina este rugată să nu-şi facă griji, dar noi putem aștepta mult şi bine. Avem încă de construit „Puterea Siberiei“ pentru chinezi și, probabil, trebuie să ne gândim la o conductă către Coreea de Sud, printr-un teritoriu care vrea să se unească cu fraţii din Republica Populară Democrată Coreeană.