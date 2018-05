Marian Neacșu, secretar general al PSD și un apropiat al lui Liviu Dragnea, a fost angajat, pe o sumă confidențială, consilier la ANRE, instituție care a tot scumpit gazele, contribuind la creșterea inflației

Întrebați de HotNews.ro care sunt atribuțiile lui Marian Neacșu, reprezentanții ANRE au răspuns că "asigură asistenţă în activitatea Preşedintelui ANRE în relaţia cu Parlamentul României, Guvern şi alte autorităţi publice centrale şi locale". În plus, mai "asigură consiliere pentru preşedintele ANRE în legatură cu propunerile de acte normative".Marian Neacşu este angajat pe durata determinată cu un nr de 4 ore/zi, având o retribuţie corespunzatoare orelor lucrate. Cuantumul retribuţiei este conform reglementărilor în vigoare şi contractelor de muncă încheiate de ANRE, confidenţial, a mai transmis ANRE.ANRE mai susține că în cazul angajării lui Marian Neacșu "au fost respectate toate prevederile Constitutionale şi legale în vigoare", chiar dacă deține o funcție politică, iar Autoritatea trebuie să fie o instituție independentă.Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat din mai multe scumpiri la gaze din ianuarie până acum. O primă scumpire a avut loc pe 10 ianuarie, cu circa 8%, în medie. La 1 aprilie s-a mai produs o scumpire cu 10% în cazul gazelor furnizate de Engie, care are circa 1,6 milioane clienți. De pe 1 mai s-au produs noi scumpiri în cazul unor furnizori mai mici, după ce ANRE a aprobat noi tarife de distribuție. Aceste scumpiri au avut un rol important asupra creșterii peste măsură a inflației.Liviu Dragnea a declarat joi că " principalele cauze pentru creștere inflației sunt factori exogeni", legați de prețurile la gaze, energie și petrol, dar care nu sunt gestionate nici de Guvern, nici de BNR. Declarația a fost făcută după o întâlnire cu guvernatorul Mugur Isărescu.În februarie 2016, Neacsu a fost condamnat definitiv la 6 luni de inchisoare cu suspendare pentru conflict de interese, din motiv ca si-a angajat fiica la biroul parlamentar. Neacsu, deputat de Ialomita in 2008-2012 si 2012-2016, nu a mai candidat pentru un nou mandat de parlamentar in urma acestei condamnari, insa este in continuare secretar general al partidului. Vezimai multe.