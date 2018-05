Deloitte: Investițiile în zăcămintele din Marea Neagră vor aduce până în 2040 peste 26 miliarde dolari la bugetul de stat/35% din producție ar putea fi exportată

Investițiile in sectorul hidrocarburilor din Marea Neagră vor genera până în 2040 venituri cumulate la bugetul de stat de peste 26 miliarde USD și vor aduce un plus de 40 miliarde USD PIB-ului României, se arată într-un raport Deloitte, realizat la solicitarea Asociaţiei Române a Concesionarilor Offshore din Marea Neagră (ARCOMN). Circa 35% din producția realizată în perioada de analiză ar putea fi exportată, diferența urmând să acopere declinul producției onshore și creșterea consumului din România.Potrivit raportului, impactul asupra pieței muncii se traduce prin susținerea unui număr mediu anual de peste 30.000 de locuri de muncă.Raportul prezintă și valoarea strategică a proiectelor din Marea Neagră; acestea vor permite, ulterior asigurării consumului intern de gaze, întărirea rolului României în asigurarea securității energetice regionale, transformând-o în țară exportatoare de siguranță energetică. Astfel, 35% din producția realizată în perioada de analiză ar putea fi exportată, diferența urmând să acopere declinul producției onshore și creșterea consumului din România."Există premise ca 65% din acest gaz să fie consumat în România", a declarat Răzvan Nicolescu, senior expert în cadrul Deloitte, luni, în cadrul unei conferinţe de presă cu ocazia lansării raportului, citat de Agerpres.Companiile petroliere vor investi 15,7 miliarde de dolari în proiectele din Marea Neagră, în perioada 2018 - 2040."Din aceste investiţii, 54% vor genera impact pentru economia noastră, restul fiind achiziţii din import", a mai spus Nicolescu.Studiul analizează o perioadă de 40 de ani, începând cu anul 2000. Datele utilizate aparțin Deloitte sau provin din surse publice (Comisia Europeană, ENTSO-G, ANRM, ANRE, etc.), iar previziunile au fost realizate pe baza ipotezelor Deloitte Europa Centrală cu privire la evoluția, în general, a economiei românești și, în particular, a industriei offshore.