Hidroelectrica vrea să-și extindă afacerile: Analizează preluarea unor parcuri eoliene din România și ale companii energetice din afara țării

Hidroelectrica analizează posibilitatea de a achiziţiona parcuri eoliene şi fotovoltaice în ţară, dar şi alte companii energetice în afara graniţelor, a declarat directorul general al companiei, Bogdan Badea, citat de Agerpres. Hidroelectrica a obţinut anul trecut un profit net record de 1,36 miliarde de lei. De asemenea, În primul trimestru al acestui an, compania a avut un profit net de 485 milioane de lei, faţă de 399 milioane de lei în aceeaşi perioadă din 2017, ca urmare a situaţiei hidrologice îmbunătăţite."La nivel naţional, ne uităm să cumpărăm parcuri eoliene şi solare. Suntem în due-diligence cu mai multe parcuri eoliene. Ne interesează să diversificăm sursele de producţie şi ne uităm în special la energia verde, întrucât se completează cu portofoliul nostru. Dacă vom putea face economii la apă utilizând alte surse, va fi un plus. Avem şi capacitate de stocare şi putem face echilibrări", a spus Badea.De asemenea, el a arătat că analizează şi posibilitatea achiziţiei altor companii în afara ţării."Avem în derulare o analiză a pieţei", a precizat Bogdan Badea.În ceea ce priveşte planul de listare a 10% din acţiunile companiei, directorul general al Hidroelectrica s-a arătat sceptic în privinţa unei listări în acest an.Marja EBITDA a crescut de la 67% în 2016 la 69% anul trecut şi 74% în primul trimestru al acestui an.