ANRE vrea să schimbe modul de stabilire a tarifelor de distribuție a gazelor: Rata de rentabilitate a distribuitorilor ar putea fi redusă cu 40%

Noile propuneri pentru domeniul distribuției gazelor



Câștigurile de eficiență realizate de operatorii licențiați vor fi cedate în procent de 75% consumatorilor de gaze naturale, iar 25% vor fi păstrate de operatori

Câștigurile de eficiență vor fi calculate la sfârșitul fiecărei perioade de reglementare, pentru fiecare an al perioadei, iar suma totală astfel calculată va fi liniarizată pe întreaga perioadă de reglementare. Se elimină în acest fel posibilitatea păstrării de către operatori a câștigului de eficiență obținut pentru o perioadă de 5 ani de la momentul realizării, însă se asigură o cedare liniară care elimină variația majoră a sumelor de cedat anuale și implicit variația anuală a tarifelor cauzată de cedarea câștigurilor de eficiență.



Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a pus în dezbatere publică un proiect privind o nouă metodologie de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, începând cu a patra perioadă de reglementare. Potrivit proiectului, rata de rentabilitate pentru activitatea de distribuție ar putea fi stabilită la 5,07%, la fel ca la energia electrică, față de 8,43% cât este acum. Principalii distribuitori de gaze sunt E.On și Engie.Reamintim că și la energia electrica, ANRE vrea să reducă rata reglementată de rentabilitate a distribuitorilor de energie electrică la 5,07% de la 1 ianuarie 2019, față de 7,7% cât este în prezent., care are la bază faptul că volumele distribuite de operatorii licențiați nu influențează în mod semnificativ costurile acestora.Perioada tarifară pentru activitatea de distribuție se modifică de la 1 ianuarie - 31 decembrie la 1 octombrie - 30 septembrie. Avantajul modificării perioadei tarifare constă în faptul că se elimină din calculul tarifelor de distribuție corecția de venit aferentă neaplicării tarifelor începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an, rezultând astfel reducerea variației tarifelor de la un an la altul.Pentru stimularea operatorilor licențiați în realizarea unor câștiguri de eficiență cât mai ridicate se propune modificarea modalității actuale de repartizare și cedare de către operatorii licențiați a câștigurilor de eficiență realizate într-o perioadă de reglementare, astfel:Pentru a fi recunoscute în venitul reglementat al operatorului, investițiile sunt prognozate pe întreaga perioadă de reglementare și aprobate în prealabil de către ANRE.Având în vedere durata de utilizare a echipamentelor de măsurare, precum și faptul că aceste echipamente sunt parte integrantă a rețelei de distribuție, se propune aplicarea unui tratament unitar prin includerea costurilor aferente în categoria costurilor de tip CAPEX.pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale este considerată valoarea costului mediu ponderat al capitalului (WACC) în termeni reali, înainte de impozitare și va avea același nivel cu cel propus pentru activitatea de distribuție a energiei electrice, afișat deja pe site-ul ANRE, respectiv 5,07%.ANRE propune introducerea de reguli cu privire la recunoașterea costurilor aferente contractelor de prestări servicii încheiate de operatorii de distribuție cu operatorii economici afiliați, având în vedere prevederile conținute în Condițiile cadru de valabilitate a licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, cu privire la încheierea contractelor prin proceduri concurențiale, transparente și nediscriminatorii, precum și prevederile metodologice referitoare la condițiile de recunoaștere a costurilor (necesare, oportune, justificate și care să reflecte condițiile pieței).Prin impunerea unui trend descrescător al consumului tehnologic recunoscut în tarifele de distribuție se are în vedere impulsionarea operatorilor de a realiza investiții în modernizarea sistemelor de distribuție și de a lua toate măsurile necesare din punct de vedere operațional pentru diminuarea consumului tehnologic înregistrat anual. Totodată, se va acorda o atenție sporită prețului de achiziție a gazelor naturale considerat justificat pentru acoperirea consumului tehnologic, prin comparare cu alte valori înregistrate pe piață.Veniturile suplimentare încasate de operatorii licențiați, peste valoarea rămasă de amortizat a mijloacelor fixe care au făcut parte din RAB, ca urmare a vânzării/cedării activelor respective către alte persoane, sunt considerate venituri aferente activității de distribuție și se au în vedere la ajustarea venitului reglementat aprobat operatorului în anul următor.