Un nou administrator judiciar la ELCEN / Consilier general PNL: Este foarte ciudată insistența statului de a schimba administratorul judiciar înainte de depunerea planului de reorganizare

Schimbarea a fost făcută cu o zi înainte de termenul depunerii planului de reorganizare al Elcen, societate aflată în insolvență din septembrie 2016.





"Ieri judecătorul sindic a hotarat, la insistentele ANAF, schimbarea administratorului special de la ELCEN. Astfel, KPMG a fost înlocuită cu Sierra Quadrant, o societate din Bacau. Si pe un onorariu de trei ori mai mare!Este foarte ciudata insistenta statului, prin ANAF, de a schimba administratorul judiciar inainte de depunerea planului de reorganizare, in momentul in care Primaria si Consiliul General aprobasera de principiu principalele masuri de reorganizare a RADET si ELCEN. Masuri prin care ANAF isi încasa sumele restante de la ambele societati!Sper sa nu fie adevarate zvonurile care vorbesc despre dorinta unora de a lichida ELCEN pentru a putea valorifica imobiliar o parte din activele societatii!", a scris Cătălin Deaconescu pe pagina sa de Facebook.Decizia Tribunalului București poate fi atacată."In baza art. 57 alin. 6 din Legea 85/2014 numește in calitate de administrator judiciar al debitorului SC ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA pe practicianul Sierra Quadrant SPRL - Filiala București desemnat de Adunarea Creditorilor. Dispune încetarea atribuţiilor administratorului judiciar provizoriu KPMG Restructuring SPRL al debitoarei. Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21.05.2018", se arată în hotărârea Tribunalului București.