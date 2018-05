[P] Rompetrol susține evenimentele Street Food, cu o abordare nouă în 2018

“Festivalurile culinare îmbină buna dispoziție cu mâncarea de calitate și gătită rapid și de aceea acest parteneriat ne-a adus și nouă și partenerilor noștri rezultate îmbucurătoare care ne-au făcut să mergem mai departe. Hei este cea mai fresh componentă a produselor și serviciilor pe care le oferim clienților noștri și care se dezvoltă rapid. De asemenea, credem în proiectele care aduc noutate și creativitate în viața noastră. Așadar, parteneriatul cu Street Food s-a legat natural”, a declarat Gabriela Budișteanu, Chief Marketing Officer, KMG Rompetrol.Anul acesta am mers mai departe și am creat un spațiu de relaxare și luat masa modern și inovativ în care senzația hei a fost transpusă într-o manieră creativă și atractivă și în aer liber și care să aducă plus valoare festivalului de către arhitectul Mihai Popescu, premiat de către London Artistry Competition.În zona hei by Rompetrol, vizitatorii au avut parte de o nouă experiență tonică și au savurat și limonada lui Iulian, oferind, prin cumpărare, o donație pentru Secția de Oncopediatrie a Spitalului Marie Curie din București. Cei care au susținut această inițiativă primesc din partea Rompetrol și espresso tonic sau cafea.Sub sloganul “Rompetrol – ajungi mai departe”, această acțiune continuă serie evenimente susținute de hei și Rompetrol, prin oferirea de noi experiențe, atât prin magazinele stațiilor de carburant, prin calitatea produselor gastro oferite în restaurantele hei cât și prin ospitalitatea și amabilitatea angajaților săi.Rompetrol Downstream, membră a KMG International, operează în România o rețea de 141 stații carburant premium (combinând nevoile și așteptările clienților cu cele mai bune soluții tehnice) și peste 700 puncte de distribuție.