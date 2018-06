Transgaz a început construcția conductei BRUA

"Segmentul BRUA de pe teritoriul Românei ne va permite să încasăm sume importante de bani din tarifele de transport și tranzit", a declarat Ion Sterian, Directorul Generl al Transgaz.Transgaz lucrează deja, din 14 aprilie, la cele 3 stații de comprimare gaze de la Podișor, Jupa și Bibești, 40% din cheltuielile eligibile estimate fiind acoperite de Uniunea Europeană, printr-un grant în valoare 179,3 milioane de euro.Valoarea totală estimată pentru Faza I este de 478,6 milioane euro.Conducta BRUA va fi în mare parte utilizată pentru tranzitul de gaze, a declarat recent Razvan Nicolescu, senior-expert in cadrul Deloitte si fost ministru al Energiei, într-unAdică, vor fi transportate gaze din unele țări în alte țări, tranzitând România. Prin această conductă ar putea trece și gaze rusești livrate de Gazprom către Europa prin Turkish Stream.Până anul trecut, BRUA era considerat un proiect care ar putea fi folosit și pentru transportul gazelor din Marea Neagră până în Austria.In decembrie 2017, companiile de transport al gazelor din Romania si Ungaria (Transgaz si FGSZ) au organizat licitatii pentru rezervarea unei capacitati de transport al gazelor de aproximativ 4 miliarde mc gaze/an, prin conducta BRUA, acestea fiind castigate de firme din Ungaria. Licitatiile au fost organizate in perioada decembrie 2017-ianuarie 2018 de companiile de transport al gazelor din Romania si Ungaria (Transgaz si FGSZ) atat pe sensul de export, cat si pe cel de import. Aceste licitatii au fost facute in conditiile in care Ungaria a decis vara trecuta ca BRUA (conducta Bulgaria- Romania-Ungaria-Austria) sa se opreasca pe teritoriul sau. Practic, a decis sa nu extinda conducta pana in Austria, asa cum era proiectul initial, ci sa se opreasca in Ungaria, gazele urmand sa fie redirectionate pe alte rute, catre Slovacia, Ucraina, Serbia si Croatia.