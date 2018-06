Grupul MET va fi al treilea furnizor de energie din România după ce va achiziționa RWE Energie

Grupul energetic MET a anunțat luni achiziționarea companiei RWE Energie (RWEE) România, deţinută de către Innogy. Prin combinarea celor două portofolii, MET va ajunge la o cotă pe piața de furnzare a energiei de aproape 10%, a treia poziție pe piața concurenţială de energie din România, cu un total de circa 5000 de puncte de consum, se arată într-un comunicat al MET.Activitatea principală a RWEE este furnizarea de energie electrică și gaze naturale clienților din mediul de afaceri din România, cu accent pe clienții IMM-uri, în special producatorilor din industriile cu consum intensiv de energie, și lanțurile de magazine. Tranzactia s-a incheiat in urma unei licitatii competitive.MET Group este o companie europeană integrată de energie. Cu sediul în Elveția, MET este un participant activ la piețele europene de gaze naturale, energie electrică și petrol. Grupul este prezent în 15 țări prin filialele sale, pe 28 de piețe naționale ale gazelor și 23 de centre internaționale de tranzacționare. MET a comercializat in anul 2017, 35 de miliarde de m3 de gaz natural, (consumul total de gaz al Europei a fost de 465 miliarde de m3 , in 2017).RWEE este o filială deținută în totalitate de ELMŰ și ÉMÁSZ, grupul maghiar al Grupului Innogy. Compania a fost înființată în 2008 și achiziționată de către RWE în 2014. Activitatea principală a RWEE este furnizarea de energie electrică și de gaze naturale către clienții non casnici."După achiziționarea furnizorului de energie Repower în 2016 şi a RWEE în prezent, combinarea portofoliilor va avea ca rezultat o creştere a eficienței operaționale a MET în România, oferind clienților servicii la standarde înalte", a declarat Petre Stroe, CEO MET Romania.Tranzactia urmeaza sa se finalizeze in partea a doua a anului 2018, sub rezerva condițiilor obișnuite de închidere - inclusiv a aprobărilor conform reglementarilor relevante.