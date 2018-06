Zece producători de energie fotovoltaică au dat în judecată statul român la ICSID Washington din cauza reducerii certificatelor verzi

Zece producători de energie fotovoltaică au depus o cerere de arbitraj împotriva României, la Centrul internațional de soluționare a litigiilor în materie de investiții (ICSID) din Washington, acuzând pierderi din cauza reducerii în 2013 a schemei de sprijin prin certificate verzi, scrie Business Review . Cererea a fost depusă pe 12 iunie 2018.Cele zece companii care au dat în judecată România sunt: LSG Building Solutions GmbH (Austria), Pressburg UK GmbH (Germania), Green Source Consulting GmbH (Austria), Solluce Romania 1 B.V. (Olanda), Risen Energy Solar Project GmbH (Germania), Core Value Investments GmbH & Co KG Gamma (Germania), Core Value Capital GmbH (Austria), SC LJG Green Source Energy Beta SRL (Romania), Anina Pro Invest Ltd (Cipru) and Giust Ltd (Cipru).În 2013, Guvernul a decis reducerea subvențiilor sub formă de certificate verzi acordate pentru sectorul energiei regenerabile.Până în acest moment, Ministerul Energiei nu a transmis niciun punct de vedere referitor la această situație.