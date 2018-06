Rompetrol anunță investiții în extinderea rețelei de benzinării și construcția unei centrale energetice pe platforma Petromidia

Președintele directoratului KazMunayGas, Sauat Mynbayev, s-a întâlnit marți, la București, cu ministrul energiei, Anton Anton. KazMunayGas (KMG) este unicul acționar al KMG International (KMGI), fostul Rompetrol Group. Cu această ocazie, reprezentanții KMGI anunță că au identificat deja cel puțin două proiecte majore care pot fi dezvoltate în perioada următoare în România. Acestea se referă la extinderea rețelei de benzinării pe piața locală și construcția unei centrale de cogenerare pe platforma Petromidia, se arată într-un comunicat al KMGI.Potrivit acestuia, în cadrul discuției cu oficialii ministerului Energiei, KMG a susținut că va respecta toate obligațiile asumate în Memorandumul de Întelegere semnat cu statul român. Una dintre cele mai importante prevederi ale acestuia se referă la crearea fondului mixt de investiții româno-kazah, care va avea o durată de 7 ani și un nivel investițional estimat de aproximativ 1 miliard de dolari.În acest context, cei doi au discutat și despre modalitățile de sincronizare a eforturilor de dezvoltare regională ale KMGI cu planurile României de a deveni un hub energetic în zona Mării Negre.„România și românii sunt partenerii alături de care am transformat Petromidia în una dintre cele mai moderne rafinării din sud-estul Europei și nu ne vom opri nicidecum aici. Vom continua să investim în sectorul energetic românesc, vom continua să fim unul dintre cei mai mari producători și exportatori ai țării, vom continua să lucrăm pentru îmbunătățirea celor mai importante sectoare sociale ale României și, de asemenea, pentru păstrarea oamenilor valoroși în țara. Toate acestea, pentru ca ne dorim să privim în urmă cu mândrie și satisfacție. Construim împreună de peste 10 ani și privim cu responsabilitate și optimism spre viitorul nostru împreună", a declarat Sauat Mynbayev.KazMunayGas este unicul actionar al KMG International (fostul Grup Rompetrol), un grup petrolier care deține și desfășoară operațiuni majore în domeniile rafinare, petrochimie, retail și trading pe 11 piețe de bază.Pe 15 februarie 2013 a fost încheiat un Memorandum de Înțelegere între statul roman și fostul The Rompetrol Group N.V. (in prezent KMG International N.V.), care prevedea în principal:- înființarea, organizarea și funcționarea unui fond de investiții kazah-român în sectorul energetic;- lansarea la privatizare de către statul roman a pachetului de acțiuni de 26% din capitalul social al Rompetrol Rafinare.