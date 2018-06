Schimbări în Directoratul OMV Petrom: Radu-Sorin Căprău este noul responsabil de Downstream Oil

Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom l-a numit vineri pe Radu-Sorin Căprău, 43 de ani, în funcția de membru al Directoratului, responsabil pentru Downstream Oil. În conformitate cu Actul Constitutiv al OMV Petrom, numirea a fost făcută pentru perioada rămasă din mandatul lui Neil Anthony Morgan, până în data de 16 aprilie 2019. Radu-Sorin Căprău a acceptat numirea și va prelua poziția începând cu data de 1 octombrie 2018, informează OMV Petrom.Anthony Morgan a renunțat pe 30 mai 2018 la mandatul său de membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil pentru activitatea de Downstream Oil. Azi, Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom SA a renunțat la dreptul la perioada întreagă de preaviz. Prin urmare, mandatul lui Neil Anthony Morgan va înceta la data de 30 septembrie 2018.În lunile care urmează, Radu-Sorin Căprău și Neil Anthony Morgan vor lucra împreună pentru a asigura o tranziție lină și pentru a ajuta compania să-și atingă obiectivele de business.După ce a absolvit Universitatea de Studii Economice din Brașov, Radu-Sorin Căprău și-a continuat cariera în diferite funcții de vânzări, înainte de a se alătura OMV în 2000, în poziția de Area Manager pentru OMV România. De atunci, a deținut diferite poziții de management în România și Bulgaria fiind responsabil de Retail, de Avanti International, Petrom Aviation și Downstream Supply and Sales. În 2018, a devenit Head of Crude Supply and Trading, la Viena.