Şeful Gazprom spune că SUA nu vor depăşi Rusia la livrările de gaze spre Europa

"Preţul gazelor prin conductă va fi întotdeauna mai mic decât preţul GNL, în special preţul GNL din America de Nord. Aceasta pentru că zăcămintele noastre, centrele noastre de producţie a gazelor sunt mult mai aproape decât cele din America de Nord", a spus Alexei Miller.Şeful Gazprom a mai spus că, potrivit datelor preliminare, în prima jumătate a acestui an, livrările de gaze ale Gazprom spre Europa au crescut cu 5,7% în ritm anual până la 101,2 miliarde metri cubi, astfel că până la finele acestui an să ajungă la un record istoric de 200 miliarde metri cubi.La rândul său, directorul general adjunct de la Gazprom, Alexander Medvedev, a mers mai departe apreciind că atât în acest an cât şi anii următorii exporturile de gaze vor trece de pragul de 200 miliarde metri cubi. "Anul acesta va fi stabilit un nou record în materie de exporturi. Alexei Miller vorbea de 200 miliarde metri cubi. Eu cred că va fi unul de peste 200 miliarde metri cubi. Pe termen mediu şi lung din cauza unor factori precum creşterea cererii şi scăderea producţiei în Europa, Gazprom are potenţialul de a-şi creşte exporturile dincolo de aceste cifre", a spus Alexander Medvedev.Anul trecut, Gazprom a exportat un volum record de 194,4 miliarde metri cubi de gaze naturale spre Europa şi Turcia.Gazprom asigură o treime din necesarul de gaze naturale al Europei. Grupul rus aprovizionează Europa cu gaze naturale prin trei rute principale: conductele din Ucraina, ruta Yamal-Europe, via Belarus şi Polonia, precum şi gazoductul Nord Stream, care face legătura între Rusia şi Germania, via Marea Baltică, explică Agerpres.Companiile româneşti nu au contracte de import încheiate direct cu Gazprom, ci cu două firme intermediare: Imex Oil, o subsidiară a grupului rus Conef, şi WIEE, un joint-venture între Gazprom şi firma germană Wintershall. ​