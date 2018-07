SUA ameninţă cu sancţiuni firmele implicate în proiectul conductei de gaze Nord Stream 2

Nord Stream 2, cu o capacitate de transport de 55 de miliarde de metri cubi de gaze naturale, a fost pe larg dicutată și controversată în UE, o serie de țări est-europene respingând cu vehemență proiectul energetic ruso-german. Acestea se tem de problemele lor energetice, deoarece sunt ocolite de gazoduct. Gazoductul se întinde pe 1.224 km, de la Vyborg din Rusia, pe marginea graniței finlandeze de la Marea Baltica, și până la Lubmin, în Germania, unde e punctul terminus al conductei.

Cum s-au poziționat țările până acum față de proiect:

În 2016, mai multe state membre UE, inclusiv România, au ridicat obiecții față de gazoductul Nord Stream-2 "Proiectul Nord Stream-2 ridică anumite riscuri la adresa securității energetice în regiunea Europei Centrale și de Est. Acesta ar influența puternic evoluțiile de pe piața gazelor și tranzitul gazelor în regiune, mai ales ruta de tranzit via Ucraina", se arată în scrisoarea datată 7 martie. Copia scrisorii consultată de Reuters este semnată de premierii Cehiei, Estoniei, Ungariei, Letoniei, Poloniei, Slovaciei, României și de presedintele Lituaniei.

Vladimir Putin și Angela Merkel apără proiectul gazoductului Nord Stream 2 în fața amenințărilor SUA



Putin a promis să continue tranzitul de gaz rusesc via Ucraina cu condiția să fie rentabil, după lansarea acestui proiect care urmează să lege direct Rusia de Germania prin marea Baltică și ocolind deci Ucraina. Mai multe țări europene, cu Polonia în frunte, se opun acestui proiect, acuzând un interes politic. Statele Unite au amenințat cu sancțiuni companiile care vor participa la acest proiect.



"Considerăm acest proiect rentabil pentru noi și ne vom bate să fie realizat", a spus Putin, care a invocat interesul lui Donald Trump de a "apăra interesele afacerilor sale", respectiv aprovizionarea Europei cu gaz american, în locul celui rusesc.



Merkel a cerut garanții pentru ca Ucraina să nu fie exclusă din tranzit după lansarea gazoductului, care vizează dublarea până la finalul lui 2019 a capacităților Nord Stream 1.

Suedia a aprobat proiectul gazoductului Nord Stream 2. Lucrări pregătitoare și în Finlanda



Lucrări pregătitoare au început de asemenea și în Finlanda, pe baza aprobării autorităților franceze, precizează comunicatul.

Ucraina acuză ca proiectul divizează Europa:

Polonia acuza un proiect politic: ”Problema este că Trump va pleca la un moment dat, iar noi vom rămâne cu germanii care sunt tot mai proruși”

Alți politicieni germani, care ocupă funcții importante, au colportat afișe cu un mesaj simplu: aceasta nu este problema noastră (politică), este o problemă de afacere, mai scriu jurnalistii polonezi.

Angela Merkel a spus: este totuși și un proiect politic. Și a decis să discute politic în această problemă cu SUA și Rusia. Rușii ar fi promis că o parte din gazul rusesc ar ajunge în Occident prin Ucraina, iar, în schimb, americanii ar înceta să mai sperie cu impunerea de sancțiuni pe firmele (între care și cele germane) angajate în proiect. Nu vor înceta, pentru că nu se poate avea încredere în promisiunile Rusiei – a declarat înainte de întâlnirea la summitul Merkel-Putin cunoscuta până acum doar a unui grup restrâns, Sandra Oudkirk.

Francezii de la Engie anuntau in 2017 ca ar putea sa suspende finantarea pentru Nord Stream 2, daca proiectul american de lege privind sanctiunile impotriva Rusiei intra in vigoare



Scurt istoric

Critica adusa proiectului

Pentru producția a 126.000 de tevi, care au fost necesare pentru construirea gazoductului, constructorul francez Eupec a deschis, in 2008 o fabrica in oraselul german de coasta, Sassnitz. Dupa finalizarea conductei, fabrica s-a inchis, din lipsa de comenzi.Nord Stream 2, cu o capacitate de transport de 55 de miliarde de metri cubi de gaze naturale, a fost pe larg dicutata si controversata in UE, o serie de tari est-europene respingand cu vehementa proiectul energetic ruso-german. Acestea se tem de problemele lor energetice, deoarece sunt ocolite de gazoduct. Recent, si Statele Unite ale Americii si-au reinnoit criticile, avertizand ca Rusia ar putea folosi sursele de energie ca instrumente de presiune politica.In Germania, o serie de ONG-uri de mediu, ca si Partidul Verzilor, au criticat decizia Oficiului Minelor din Stralsund. Sefa fractiunii de land a partidului Die Grüne, Claudia Müller, a spus ca „aceasta autoritate de stat a demonstrat, inca o data, ca lobby-ul economic a castigat in detrimentul regiunii si al populatiei sale".Nu toti politicienii germani impartasesc insa pozitia anti-ruseasca. Guvernele landurilor est-germane au criticat sanctiunile aplicate Rusiei „Suntem in mod foarte clar pentru eliminarea sanctiunilor", a declarat lunea trecuta premierul landului Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), dupa reuniunea premierilor de landuri germane din Est, de la Berlin.Tarile UE au aprobat, in 2014, sanctiuni economice asupra Rusiei, ca raspuns la anexarea Crimeei si a altor actiuni rusesti in conflictul din Ucraina. Sanctiunile au fost prelungite pana in vara acestui an. Rusia, in schimb, a impus o interdictie privind importurile de alimente.Tema gazoductului Nord Stream 2 a fost punct si in negocierile pe teme de politica externa, in vederea constituirii unei aliante guvernamentale intre Uniunea CDU/CSU si SPD. „Reteaua de infrastructura a gazelor" garanteaza independenta Europei, s-a afirmat intr-o propunere de formulare a acordului de coalitie, de catre SPD.Uniunea, pe de alta parte, a fost in favoarea unei „reglementari europene", cunoscand bine faptul ca, in Comisia UE si in mai multe state europene, gazoductul ruso-german din Marea Baltica s-a lovit de impotriviri.Insa Nord Stream are puternici sustinatori in Germania. Dupa ce a iesit din viata politica in 2005, fostul premier Gerhard Schröder este, printre altele, presedintele consiliului de administratie al Nord Stream AG. Dar nu numai fosti, ci si actuali politicieni de varf sunt pentru gazoductul din Marea Baltica.Ministrul afacerilor externe, Sigmar Gabriel (SPD), ar fi fost foarte dedicat proiectului, s-a spus in cercurile participante saptamana trecuta la negocieri. In același timp, presedintele onorific al CSU, Edmund Stoiber, ar fi facut lobby de culise pentru Nord Stream 2.Pentru ca nu a existat niciun acord in acest sens, problema gazoductului a fost a fost in cele din urma eliminata din acordul de coalitie negociat saptamana trecuta intre Uniunea CDU-CSU si SPD.Ceea ce ne duce cu gandul ca, in ciuda divergentelor afisate, ar exista un acord tacit in ce priveste nevoia de gaz cat mai ieftin, pentru firme si consumatori privati. Iar pe nemti nu-i intereseaza, neaparat, ca aceasta energie, sange pentru economie, „vine de la rusi".