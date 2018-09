Klaus Iohannis a discutat cu secretarul SUA pentru Energie despre resursele de gaz din Marea Neagră / Și Dragnea s-a întâlnit la Parlament cu Hans Klemm și Rick Perry

Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, i-a primit, marți, în biroul său din Parlament, pe ambasadorul american Hans Klemm și pe secretarul pentru energie al SUA, Rick Perry, informează Mediafax.







Întâlnirea a durat aproximativ 40 de minute și nu a figurat în programul oficial al președintelui Camerei Deputaților.

"Președintele României, Klaus Iohannis, l-a primit marți, pe Secretarul pentru Energie al Statelor Unite ale Americii, domnul Rick Perry, cu prilejul participării acestuia la Summitul Inițiativei celor Trei Mări, găzduit la București de Preşedintele României. Întrevederea a prilejuit o discuție aprofundată despre dimensiunile Parteneriatului Strategic dintre România şi SUA, cu accent pe proiecte de interes reciproc, inclusiv pe plan economic și energetic, în acord cu cele agreate de către Președintele Klaus Iohannis și Președintele Donald Trump în cursul întâlnirii deosebit de fructuoase din 9 iunie 2017, de la Casa Albă", informează Administrația Prezidențială într-un comunicat de presă, preluat de Mediafax.Potrivit sursei citate, secretarul pentru Energie Rick Perry a transmis aprecierea deosebită a părții americane pentru rezultatele Summitului Inițiativei celor Trei Mări de la București și a evocat înalta considerație pe care Președintele Trump o are față de Președintele României."Preşedintele Klaus Iohannis a mulțumit Secretarului Energiei pentru susținerea puternică a Statelor Unite în ceea ce privește Inițiativa celor Trei Mări și angajamentul Administrației americane pentru a sprijini obiectivele ambițioase ale Inițiativei, astfel cum au fost consacrate de Summitul găzduit de Preşedintele Iohannis, prin eforturile părţii române derulate în cursul ultimului an, în ceea ce privește interconectivitatea regională, adâncirea coeziunii și convergenței la nivelul UE și întărirea relației transatlantice. Președintele României a exprimat apreciere față de propunerea anunțată de Secretarul Perry în timpul Summitului Iniţiativei celor Trei Mări, privind Parteneriatul pentru Cooperare Transatlantică în domeniul Energiei (Partnership for Transatlantic Energy Cooperation - P-TEC), evaluând că această platformă are potenţialul de a aduce valoare adăugată atât cooperării transatlantice, cât și Parteneriatului Strategic dintre România și SUA. Evocând stadiul excelent al cooperării bilaterale în plan politic și securitar, Președintele Iohannis a arătat că P-TEC completează în mod substanțial palierul economic al relației de parteneriat strategic dintre România și SUA, fiind necesar ca și această dimensiune economică să își atingă deplinul potențial şi să atingă cel puţin nivelul de excelenţă al dimensiunilor politică, militară şi de securitate", se mai arată în comunicatul Președinției.O atenţie specială, conform comunicatului, a fost acordată și tematicii securităţii energetice la nivel european și în regiunea Mării Negre, România fiind unul dintre cele mai puţin dependente state din acest punct de vedere, cu potenţial de a deveni, prin proiecte de interconectare şi investiţii strategice, furnizor regional."În acest cadru, Secretarul Perry a subliniat importanţa deosebită din punct de vedere regional şi pentru România a resurselor de gaz din platoul continental românesc al Mării Negre. Cei doi înalți demnitari au evocat, în context, importanța unui proces legislativ transparent, predictibil, corect și stabil pentru atragerea investițiilor străine în România", se mai menționează în comunicatul Președinției.Niciunul din cei trei oficiali nu a vrut, până la ora transmiterii acestei știri, să facă declarații oficiale cu privire la tema întâlnirii.La începutul întrevederii, Dragnea și Perry au afișat o atitudine relaxată, au schimbat câteva cuvinte în prezența presei și au râs.Ambasadorul american în România, Hans Klemm, și secretarul pentru energie al SUA, Rick Perry, au participat, înaintea întrevederii cu Liviu Dragnea, la lucrările prilejuite la Cotroceni de Summitul Inițiativei celor Trei Mări.Secretarul pentru energie al SUA, Rick Perry, a declarat marți, la Palatul Cotroceni, că Europa Centrală continuă să se lupte cu provocări în ceea ce priveștie situația energetică, din cauza existenței unui singur furnizor, respectiv Rusia, și că singura soluție pentru siguranță și certitudine privind petrolul este diversitatea, relatează Mediafax."SUA e un lider mondial în ceea ce privește petrolul și gazul și vrem să împărtășim acest lucru cu regiunile celor trei mari. Energia nu trebuie să fie folosită niciodată că un mijloc de amenințare. Națiunea din Europa centrală continuă să se lupte cu multe provocări în ceea ce privește situația energetică. Acest lucru e din cauza existenței unui furnizor unic și din cauza opoziției agresive a Rusiei. Această situație, dependența a Europei de gazul rusesc a crescut de la 30% la mai mult de 40%. Acest lucru creează îngrijorări. Siguranță și certitudinea în ceea ce privește petrolul înseamnă varietate. Diversitatea energetică, multitudinea surselor energetice, sunt foarte importante", a declarat Rick Perry, la Summitul celor Trei Mări.Secretarul american pentru energie a susținut că membrii Inițiativei celor Trei Mări pot conta pe sprijinul Statelor Unite ca partener de încredere în domeniul energiei."Ne-am reunit într-un moment vital. E nevoie de energei mai multă, de prosperitate economică, de securitate și mai presus de orice libertate si oportunități individuale. Puteți conta pe SUA că un partener de încredere în domeniul energiei", a adăugat Rick Perry.Iniţiativa celor Trei Mări este o platformă care reunește cele 12 state membre ale Uniunii Europene aflate între Marea Baltică, Adriatică şi Marea Neagră - Austria, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, România, Slovacia şi Slovenia. Primele două Summituri ale Iniţiativei au avut loc la Dubrovnik, în 2016, şi Varşovia, în 2017.