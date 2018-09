Distribuitorii de energie: Decizia ANRE de a reduce rata reglementată a rentabilității va descuraja investițiile în modernizarea rețelelor electrice

Înfiinţată în mai 2012, Federaţia ACUE are 30 de membri, printre care se numără E.ON România, ENGIE România, ENEL România, CEZ România, C.N.T.E.E. Transelectrica SA, Societatea Energetică Electrica SA, WIEE, WIROM GAS, GAZ EST, cu un număr total de circa 27.000 de angajaţi şi cu o cifră de afaceri anuală de peste 5,5 miliarde de euro.





Reamintim că Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei ( ANRE ) a aprobat luni un ordin prin care rata reglementată a rentabilității pentru distribuitorii de energie electrică va fi redusă la 5,66% începând cu 1 ianuarie 2019, de la 7,7% cât este acum. "Valoarea RRR aprobată care urmează a fi aplicată începând cu data de 1 ianuarie 2019 este de 5,66%, exprimată în termeni reali, înainte de impozitare", se arată într-un comunicat al ANRE .

O reducere semnificativă a investițiilor va avea ca efect final scăderea calității serviciului, afectând atât consumatorii casnici, comerciali și industriali, cât și competitivitatea economiei românești, se precizează în comunicat."Astfel, o scădere a volumelor de investiții ar anula efectele de îmbunătățire înregistrate ca rezultat al investițiilor de aproximativ 1,2 miliarde de euro realizate în perioada 2014-2017 în rețelele de distribuție a energiei electrice, respectiv reducerea duratelor de întrerupere medii de la 700 la 284 minute/consumator/an. Pentru acest an, operatorii de distribuție energie electrică au în curs de realizare investiții totale de aproape 400 milioane de euro. Mai mult decât atât, efectul de scădere a tarifului de distribuție va fi aproape nul pentru factura finală a consumatorilor casnici. De exemplu, o familie cu un consum standard de circa 100 kWh/lună va economisi sub 1 leu/lună la factură", mai arată ACUE.Federația susține că noile reglementări pentru domeniul distribuției de energie electrică vor conduce la pierderea unei contribuții la PIB de 13,7 miliarde de lei și la o pierdere de aproximativ 4.500 de locuri de muncă în economie, în perioada 2019-2023, ceea ce va conduce la reducerea cu 1,2 miliarde lei a contribuțiilor fiscale plătite anual la bugetul de stat sub forma veniturilor fiscale din impozitul pe profit, taxe și contribuții la asigurările sociale.În aceste condiții, "ACUE a solicitat ANRE să amâne adoptarea acestora pentru o perioadă de șase luni, pentru a oferi timpul necesar unei consultări reale și a unei analize corecte a efectelor indicatorilor propuși, în vederea evitării riscurilor semnificative prezentate de aceste reglementări la adresa capacității operatorilor de a efectua investițiile necesare pentru modernizarea și dezvoltarea rețelelor și îmbunătățirea calității serviciului de distribuție".