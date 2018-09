Victor Ponta, despre Legea Offshore: Dragnea se grăbește pentru a ajuta două companii din Ungaria/ Totul a fost negociat pe sub masă de Dragnea pentru interese obscure și ilegale

Deputatii majoritatii ( plus UDMR) au votat o data aceasta lege “in orb” ( nu au avut timp nici macar sa citeasca proiectul prezentat de Dragnea cu o ora inainte de vot)! Acum proiectul vine din nou la vot - acum stiu ca totul este o afacere privata a Grupului Infractional condus de Dragnea - nu mai au nicio scuza pentru faptul ca vor fi vinovati de “inalta tradare” ( cum le-a spus si Darius Valcov)!"





Reamintim că plenul Senatului a adoptat luni proiectul privind legea offshore cu modificările aduse, tot luni, de senatorii PSD și ALDE în comisiile de specialitate, după ce președintele a cerut reexaminarea acestui proiect. Amendamentele aprobate Senat sunt net favorbaile operatorilor din Marea Neagră. Unul dintre cele mai importante amendamente arată că pentru producția petrolieră din Marea Neagră se aplică actualele redevențe. Un alt amendament important este că pe întreaga perioadă a acordurilor petroliere, adică zeci de ani de acum înainte, regimul de redevențe și regimul fiscal nu se vor modifica. În plus, vor putea fi deduse atât investițiile efectuate până în momentul intrării în vigoare a legii, cât și cele în curs.

O primă formă a inițiativei legislative adoptate de Parlament era mai puțin favorabilă companiilor, în sensul că nu era înghețat regimul de redevențe și nu erau deduse investițiile de până în momentul intrării în vigoare a legii. Acea formă a fost prezentată și asumată chiar de Liviu Dragnea, liderul PSD și președintele Camerei Deputaților. Companiile s-au declarat nemulțumite.



La scurt timp după aprobarea de către Parlament a acelei forme, Liviu Dragnea și-a modificat radical poziția susținând că este nevoie de îmbunătățirea legii în favoarea companiilor. Dacă președintele Klaus Iohannis ar fi promulgat legea în forma adoptată de Parlament, Guvernul ar fi urmat să emită o Ordonanță de Urgență care să o modifice în așa fel încât să poată fi deduse investițiile cu explorarea, iar sistemul de taxare să fie înghețat. Nu a mai fost nevoie de OUG, deoarece legea a fost retrimisă în Parlament pentru reexaminare. Unul dintre motivele invocate este necesitatea analizării "din perspectiva unei potențiale încălcări a principiului neafectării veniturilor bugetare". În acest sens, Klaus Iohannis semnalează un articol din lege care prevede că sumele rezultate din redevențe și impozitele asupra veniturilor suplimentare ajung într-un fond special de finanțare a contractelor de parteneriat public-privat, fără să fi fost făcute analize. Un alt motiv invocat de Iohannis este că unele prevederi din lege nu au fost dezbătute în Senat, prima cameră sesizată, iar având în vedere importanța domeniului, este necesar "să se asigure deplina respectare a principiului constituțional al bicameralismului".



bugetul statului a pierdut 2 miliarde de dolari din cauza neactualizării prețului de referință la gaze în perioada 2006-2018, în baza căruia au fost plătite redevențele. A doua zi a revenit și a afirmat că cine 'ar îndrăzni' să modifice actuala formă a Legii offshore ar trebui condamnat pentru trădare de ţară. Practic, părea a fi în totală contradicție cu Liviu Dragnea, însă nu era decât o modalitate de a forța negocieri cu respectivele companii. Vezi aici de ce a atacat Darius Vâlcov companiile petroliere. Important de menționat este că Darius Vâlcov, considerat mâna dreaptă a lui Liviu Dragnea, a atacat în luna august companiile din domeniul gazelor. Într-un prim atac a spus că

În cursul zilei de marți, legea ar fi trebuit discutată în comisiile din Camera Deputaților, pentru a fi dat votul final miercuri în plen, însă dezbaterile au fost amânate pentru săptămâna viitoare.



"Dragnea se grabeste cu legea offshore pentru a ajuta cele doua companii din Ungaria ( sprijinite legitim de Dl Viktor Orban - seful international al lui Liviu Dragnea) care au cumparat capacitatea de transport de gaze / daca pana la 31 Decembrie 2018 nu se adopta legea atunci producatorii nu semneaza contracte cu cele doua firme de transport si acestea pierd licenta / asta inseamna ca trebuie organizata o alta licitatie pe care Dragnea mai greu o sa o aranjeze din nou ca sa ajute firmele din Ungaria!In luna iunie la Camera Deputatilor Dragnea a schimbat radical legea privind resursele din Marea Neagra ( adoptata deja de Guvernul PSD si votata de majoritatea PSD din Senat ) / era nervos ca fusese condamnat in al doilea dosar si s-a batut cu caramida “nationalista” in piept la televizor ca “apara tara de firmele straine”! In plus era suparat ca cei de la EXXON nu i-au aranjat o intalnire cu Donald Trump!Lautarii lui Dragnea in frunte cu Darius Valcov i-au facut o cantare nationala viteazului Liviu :Niciodata in istoria Romaniei resursele sale naturale nu au fost negociate de o persoana fizica - in interesul sau personal si impotriva intereselor tarii! Si niciodata cineva nu a mintit atat de fatis oamenii facand exact invers decat spune la televizor!A venit luna Septembrie / in birou la Dragnea au venit Ambasadorul Klemm, Secretarul Energiei din SUA Perry si sefii de la OMV si EXXON cerand ( in mod legitim dupa opinia mea) schimbarea acelei legi idioate promovate chiar de Dragnea personal in iunie la Camera Deputatilor! Si .... surpriza :Acum sa tragem cateva concluzii :1. Valcov a spus ca cine modifica legea este vinovat de inalta tradare - acum o modifica Dragnea / fiind recidivist penal cam ce pedeapsa trebuie sa ia? Pana si Dl Plesoianu a zis ca nu mai participa cu mana lui la furturile lui Dragnea !!!2. Eu cred ca legea trebuie modificata si investitiile trebuie incurajate prin stabilitate si predictibilitate fiscala / insa Dragnea santajeaza investitorii si minte romanii / solutia este o dezbatere corecta si transparenta a legii - ceea ce acum nu exista!3. Conform calculelor prezentate chiar de catre Dragnea la Antena 3 si a prevederilor din schimbarile facute la Senat va fi o pierdere ( pe hartie ) la Bugetul de Stat de 10 Miliarde de dolari! Ce facusi Livache ?!? Nu aduci bani ci scoti de la Buget! Si din ce maresti pensiile din 2021?4. Fata de viitoarele prezumtive venituri din exploatare care vor incepe sa vina cel mai repede din 2023 ( cand Dragnea va fi probabil de mult in Brazilia) conform modificarilor facute acum la lege deducerea investitiilor se va face inclusiv la platformele care se afla acum in activitate ( de la vechiul Petrom in principal)! Adica taxele platite azi se vor reduce cu 60%! Nu doar ca nu luam mai mult ci mai putin5. Cu adevarat inalta tradare este insa altceva : Dragnea se grabeste cu legea offshore pentru a ajuta cele doua companii din Ungaria ( sprijinite legitim de Dl Viktor Orban - seful international al lui Liviu Dragnea) care au cumparat capacitatea de transport de gaze / daca pana la 31 Decembrie 2018 nu se adopta legea atunci producatorii nu semneaza contracte cu cele doua firme de transport si acestea pierd licenta / asta inseamna ca trebuie organizata o alta licitatie pe care Dragnea mai greu o sa o aranjeze din nou ca sa ajute firmele din Ungaria!Legea offshore este esentiala pentru interesele Romaniei in urmatorii 30 de ani / nu s-a facut nimic transparent, nu exista niciun studiu de impact sau analiza, totul a fost negociat pe sub masa de Dragnea pentru interese obscure si ilegale !