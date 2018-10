SEGA: Putin: Bulgaria a renunţat la South Stream sub presiune externă / Delian Dobrev: Nu a fost exercitată nicio presiune

La data de 1 decembrie 2014, în cadrul vizitei sale la Ankara, preşedintele rus a declarat că Moscova renunţă la proiectul South Stream şi în locul lui va construi Turk Stream, care va lega Rusia şi Turcia prin Marea Neagră. La începutul lunii mai 2017, Rusia a început construirea Turk Stream.







"Nu pot comenta afirmaţiile preşedintelui Putin. Ştiţi în ce împrejurări a fost suspendat proiectul. Am fost criticaţi în legătură cu modalitatea în care era structurat încă de pe timpul cabinetului condus de premierul Plamen Oreşarski. Criticile noastre de atunci erau legate de faptul că licitaţia publică desfăşurată de guvernul Oreşarski a început de Crăciun şi s-a încheiat după Anul Nou, acesta fiind, totuşi, cel mai mare proiect ca anvergură din Bulgaria", a afirmat preşedintele Comisiei pentru energie din cadrul parlamentului bulgar şi parlamentar GERB, Delian Dobrev, adăugând că tot în acea perioadă existau probleme legate de comunicarea cu Comisia Europeană privind proiectul.







Întrebat dacă a existat o presiune externă pentru acest proiect, Delian Dobrev a menţionat: "Asupra mea, nu a fost exercitată nicio presiune ca ministru al energiei".

"Bulgaria a renunţat la South Stream sub presiune externă. Acum ei regretă, acum spun că ar dori să primească gaz rusesc, dar deja prin Turk Stream. Nu am dori ca întreaga Europă să arate ca Bulgaria, care a dat dovadă de atâta slăbiciune şi de incapacitatea de a îşi apăra interesele naţionale". Asta a declarat preşedintele rus, Vladimir Putin, în cadrul unei conferinţe de presă, după întâlnirea pe care a avut-o cu cancelarul austriac Sebastian Kurz, potrivit sega.bg , citat de Rador.După întâlnire, el a vorbit despre viitorul gazoductului North Stream 2 şi i-a sfătuit pe liderii europeni să nu meargă pe calea proiectului eşuat. Putin a adăugat că Rusia a primit asigurări că partea bulgară se va lupta pentru South Stream, pentru că acesta este în conformitate cu interesul său naţional. Potrivit preşedintelui rus, gazoductul ar fi putut să îmbunătăţească statutul geopolitic al Bulgariei, ca stat de tranzit, iar din asta Bulgaria ar fi putut să câştige câte 400 de milioane de euro pe an.