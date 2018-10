Cine trebuie să prezinte cifrele pe Legea Offshore: cei care își dau cu părerea la TV sau Ministerul Finanțelor?

Citește pe aceeași temă și:

Săptămâna trecută, reprezentanții tuturor grupurilor parlamentare s-au întâlnit cu investitorii pentru a discuta despre lege. Nu au ajuns la nicio concluzie, în condițiile în care au lipsit datele de la care ar putea porni o dezbatere. "Ceea ce se anunța a fi o discuție tehnica și pe cifre, cu studii, analize, proiecții de preț, la care să participe ministrul Energiei, ministrul Finanțelor publice, șeful ANRM și chiar Liviu Dragnea, s-a transformat într-o discuție cu reprezentanții concesionarilor din Marea Neagră. Studiul făcut la guvern pe care îl invocă atât PSD cât și ALDE nu a fost niciodată dezvăluit Opoziției. În continuare, se lucrează în orb. Discuția de astăzi cu producătorii a fost una utilă, însă cam de teatrul absurdului", spunea Cristina Prună, deputat USR, după acea întâlnire."Care date? Noi nu am văzut nici astăzi şi nici într-o întâlnire astfel de date, am solicitat şi la această întâlnire reprezentanţilor Guvernului să vină înaintea dezbaterilor din comisie să ne pună la dispoziţie aceste date pentru a putea să discutăm fiecare în grupurile noastre parlamentare, cu comisiile noastre de specialitate din interiorul partidelor, pentru a avea un punct de vedere foarte bine conturat. Nu au prezentat aceste date, au venit, în schimb, investitorii cu un draft, cu o propunere de amendare a ultimei variante, varianta retrimisă la comisii ultima dată de la Camera Deputaţilor”, a spus la rândul său deputatul liberal Lucian Bode.Cu câteva zile înainte de această întâlnire, șeful ALDE Călin Popescu Tăriceanu spunea că sunt necesare date din partea Ministerului Finanțelor. "Ar trebui să fie prezentate de Ministerul Finanțelor în mai mult variante, ministerul poate face evaluarea și cuantificarea corectă a veniturilor în diferite variante de lucru. Până acum noi nu am avut aceste variante de lucru. Trebuie să avem niște calcule. Colegii nostri din coaliție să analizeze, cei din opoziție de asemenea", spunea săptămâna trecută Tăriceanu.Potrivit unor surse politice, Ministerul Finanțelor ar fi prezentat la o întâlnire între liderii coaliției o așa-zisă analiză, care nu oferea suficient de multe informații.Faptul că lipsește acest studiu necesar pentru o dezbatere reală nu-l împiedică pe Liviu Dragnea să spună că trebuie o discuţie aplicată pe cifre. "Discuţia în comisiile reunite de industrie şi buget trebuie să se desfăşoare cu prezenţa presei şi să fie discuţii serioase, transparente, dar discuţii aplicate. Eu înţeleg să fie o discuţie pe cifre. Pentru că oricine este interesat din public să poată să urmărească dezbaterea, să îşi facă un punct de vedere", a spus Dragnea miercuri în Parlament. "Pe mine şi pe colegii mei de la PSD ne interesează ca această lege să fie în folosul naţiunii şi cred că poate să fie. Nu sunt de acord să fie negocieri cu investitorii, pentru că este o lege care nu se referă doar la aceste investiţii. Se referă şi la următoarele investiţii, din următoarele perimetre care vor fi alocate în viitor, dar trebuie o discuţie aplicată pe cifre. Din păcate, foarte mulţi dintre cei care şi-au dat cu părerea la tv sau pe holuri nu au făcut niciun fel de calcul", a insistat Dragnea.Reamintim că Legea Offshore este blocată de două săptămâni în Parlament, după ce PSD a eșuat în a trece de plen varianta impusă în mod total netransparent de Liviu Dragnea. PSD nu a reușit să adune o majoritate, ALDE și UDMR solicitând retrimiterea legii în comisii. Toate partidele s-au revoltat în momentul în care s-au trezit peste noapte cu o formă a legii pe care nu au discutat-o niciodată. Deputații au primit o serie de amendamente cu doar puțin timp înainte de începerea ședinței comisiilor în care trebuia votat raportul final. Erau amendamente impuse de PSD, cu Liviu Dragnea în frunte. Potrivit informațiilor HotNews.ro, nici ministerele de resort, finanțe, energie și dezvoltare nu știau de amendamente.