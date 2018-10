Discuții UDMR-PSD pe legea offshore. Szabo Odon: Această investiție în exploatare trebuie să se realizeze, trebuie discutat cu cifrele pe masă

​

Liderul deputaților PSD Vasile Suciu și viceliderul deputaților UDMR, Szabo Odon, au declarat, luni, pentru MEDIAFAX, că lideri ai celor două formațiuni politice au avut discuții, în ultimele zile, despre legea offshore. UDMR susține exploatarea, dar așteaptă să vadă varianta finală din comisii.





„S-au purtat discuții. Am vorbit cu viceliderul de grup, am vorbit și în week-end, doar că am înțeles că președintele Kelemen Hunor e plecat, dar discuții am purtat cu ei”, a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, liderul grupului PSD din Camera Deputaților, Vasile Suciu, întrebat dacă social-democrații au discutat cu UDMR despre varianta finală a legii offshore.





Suciu a adăugat că „în principiu” s-a ajuns la o concluzie după discuțiile PSD-UDMR, dar nu a dorit să spună care este aceasta.





Viceliderul grupului UDMR din Camera Deputaților, Szabo Odon, a explicat luni, pentru MEDIAFAX, care este punctul de vedere al formațiunii maghiare cu privire la legea offshore.





„Sunt două lucruri foarte simple pe care noi le-am dorit în aceste discuții și vom vedea cum vor evolua lucrurile în comisie. Noi avem două poziții foarte clare. Considerăm că această investiție în exploatare trebuie să se realizeze pentru a asigura o stabilitate energetică țării, deci noi suntem pentru ca această extracție să se poată realiza. În acest context, trebuie discutat cu cifrele pe masă, pentru că lucrurile trebuie să fie foarte clare și transparente și trebuie să fie o siguranță pe termen lung atât pentru statul român cât și pentru investitori. Aceste discuții, în principal, o parte dintre ele, au avut loc până acum. Restul urmează să le avem în cadrul comisiilor”, a afirmat deputatul UDMR.





Szabo a spus că UDMR vrea ca exploatarea să se realizeze cât mai repede posibil.





„Noi am agreat o variantă la Senat și am dorit să aflăm de ce față de varianta de la Senat, varianta de la Camera Deputaților este compatibilă cu acest țel, ca investiția să se poată realiza. Au avut loc mai multe discuții, inclusiv cu specialiștii noștri, cu celelalte grupuri parlamentare, inclusiv cu zona de investitori. Ministerul este dator să prezinte propriile cifre și analize. Să vedem mâine discuțiile în comisie, dar ca și principiu noi suntem pentru ca aceste zăcăminte să fie folosite cât mai repede posibil”, a precizat acesta.





Deputatul UDMR a menționat că formațiunea va avea o opinie finală după ședința de marți a comisiei pentru industrii în care se va dezbate legea offshore.





„Nu știm ce va ajunge în comisie, așteptăm să vedem care vor fi discuțiile în principal din comisie, să nu ne trezim că apar alte cifre. Deci până nu vedem care sunt propunerile din comisie, până atunci nu pot să vă spun mai mult. De principiu, interesul nostru este să susținem o lege a offshore, dar una care să ducă la folosirea acestor zăcăminte. Degeaba ai o lege de care nu poate beneficia nimeni. Hai să așteptăm ziua comisiei, hai să vedem care vor fi propunerile”, a arătat Szabo Odon.





Președintele PSD Liviu Dragnea și liderul UDMR, Kelemen Hunor, urmau să aibă, luni, o întrevedere astfel încât formațiunea maghiară să-și prezinte punctele de vedere cu privire la legea offshore, au declarat pentru MEDIAFAX, pe 19 octombrie, surse din conducerea social-democrată. Potrivit surselor citate, PSD și-a dorit o discuție cu UDMR despre legea offshore până la sfârșitul săptămânii trecute, însă programul nu i-a permis lui Kelemen Hunor să se întâlnească cu Liviu Dragnea.





Delegațiile PSD-ALDE au agreat, pe 17 octombrie, într-o discuție de peste două ore, la Parlament, forma finală a legii offshore care va intra „de principiu” săptămâna viitoare în dezbaterile din comisiile de specialitate, cele două partide urmând să își prezinte proiectul celorlalte formațiuni politice.





„Ne-am întâlnit pentru a ne pune de acord cu privire la unele aspect tehnice. În esență nu am avut puncta divergente, nici măcar procente. Am avut mai multe chestiuni tehnice legate de autorizări. Cel puțin poziția PSD a rămas aceeași. În esență nu a fost un subiect de fractură în coaliție, nici pe departe, am discutat fără patimă, pur tehnic, având un singur interes, ca România să câștige cât mai mult din această lege (...) 50% din producția de gaz de la Marea Neagră se tranzacționează pe bursa din România, investiția celor care operează se deduce maxim 30% din impozitul pe venitul suplimentar, forma pe care deja o cunoașteți și a rămas așa”, a declarat, miercuri, la Parlament, liderul deputaților PSD, Daniel Suciu, după ședința coaliției de guvernare.





La discuții au participat din partea PSD președintele formațiunii, Liviu Dragnea, liderul grupului din Camera Deputaților, Daniel Suciu, și președintele comisiei pentru Buget din Camera Deputaților, Marius Budăi. De cealaltă parte, ALDE a fost reprezentat de fostul ministru al Energiei, Toma Petcu, și de vicepreședinții formațiunii Varujan Vosganian și Andrei Gerea.





Potrivit lui Suciu, coaliția a stabilit ca „în principiu” marțea viitoare să se desfășoare ședința comisiilor parlamentare pentru adoptarea unui nou raport pe legea offshore.





Camera Deputaților a votat, pe 3 octombrie, retrimiterea la Comisii a Legii offshore care stabilește criteriile exploatării gazelor din Marea Neagră, decizia venind la solicitarea liderului UDMR, Kelemen Hunor. Astfel, deputații au aprobat cu 210 voturi „pentru” și o singură abținere, retrimiterea Legii offshore la Comisii, cu termen de dezbatere o săptămână.