Ministrul energiei se plânge de lipsa stațiilor de alimentare a mașinilor electrice: Am zis 'Hai la Constanța!', dar ne-am oprit

Ministrul energiei Anton Anton a povestit luni, la o conferință pe teme energetice, că i-a fost teamă să plece până la Constanța cu mașina electrică personală, din cauza lipsei stațiilor de alimentare. Anton Anton spune că în București și Constanța sunt suficiente stații, însă nu și între aceste orașe, iar autonomia unui mașini electrice este de circa 200 de kilometri."Mi-am luat o maşină electrică şi primul lucru am zis: 'Hai să mergem la Ploieşti, că până acolo şi înapoi avem autonomie'. Apoi am zis 'Hai la Constanţa!', dar ne-am oprit. Autonomia automobilului este 200 şi ceva de kilometri, drumul până la Constanţa este 200 şi ceva de kilometri şi, dacă se întâmplă ceva pe drum, acolo am rămas", a afirmat ministrul, la o conferință organizată de Profit.