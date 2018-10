Cristina Prună, deputat USR: Guvernul nu a reglementat preţul dioxidului de uraniu furnizat de către Compania Naţională a Uraniului, deși este o obligație impusă prin lege

"Ei bine, termenul a fost depășit cu o lună și, cu toate că Nuclearelectrica a încheiat un contract cadru cu CNU pentru livrarea pulberii de dioxid de uraniu, încă nu știe care este noul tarif. În lege, s-a strecurat și o greșeală, întrucât se consființește atât Consiliului Concurenței cât și Ministerului Finanțelor Publice dreptul de a stabili prețul pentru pulberea dioxidului de uraniu. În mod normal, doar Finanțele trebuiau să aibă acest drept, întrucât Consiliul Concurenței nu emite HG-uri", spune Cristina Prună.Acesta amintește de investigația Comisiei Europene și de faptul că societatea ar fi trebuit să intre într-un proces de eficientizare. "Compania trebuia să intre într-un amplu proces de eficientizare, or acest lucru nu s-a întâmplat. Statul român a creat premizele salvării CNU, având la îndemână stabilirea unui tarif reglementat care i-ar permite companiei să-și achite datoriile, însă discuțiile par să fie blocate", arată Cristina Prună."Dacă tot a fost reglementat, stabilirea prețului pentru pulberea de dioxid de uraniu ar trebui să se facă ținând cont de piață. Trebuie avută în vedere eficientizarea companiei pentru a nu fi considerat ajutor de stat și pentru a nu încuraja în continuare un management dezastruos și costuri exagerate. De asemenea, salvarea companiei trebuie să se facă în baza unui plan coerent de restructurare.Ieri, în ședința Comisiei de Industrii și Servicii, l-am întrebat pe domnul Doru Vișan, secretar de stat la Ministerul Energiei, toate aceste aspecte. Așteptăm deznodământul discuțiilor, pentru ca România să-și păstreze ciculul nuclear integrat prin fapte, nu doar din vorbe de duh spuse la tribuna Parlamentului", mai scrie Cristina Prună.Potrivit legii, criteriile şi modalităţile concrete de stabilire şi ajustare a preţurilor reglementate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Consiliul Concurenţei/Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. Preţul aferent serviciilor de calificare, depozitare şi procesare a octoxidului de uraniu, precum şi preţul dioxidului de uraniu furnizat de către Compania Naţională a Uraniului – S.A. pe teritoriul României sunt preţuri reglementate, avizate de Consiliul Concurenţei sau de către Ministerul Finanţelor Publice, pe baza costurilor efective ale Companiei Naţionale a Uraniului – S.A. pentru furnizarea pulberii de dioxid de uraniu sau pentru prestarea serviciilor de calificare, depozitare şi procesare a octoxidului de uraniu.Comisia Europeană a inițiat în luna mai o investigație aprofundată pentru a evalua dacă diferitele măsuri de sprijin public acordate de autoritățile române Companiei Naționale a Uraniului sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat acordate întreprinderilor aflate în dificultate, se arată într-un comunicat al instituției europene.Pe 12 iunie 2017, România a notificat Comisiei un plan de restructurare a Companiei Naționale a Uraniului SA (CNU). Planul de restructurare prevede acordarea unui sprijin în valoare de aproximativ 95 de milioane euro pentru CNU, sub formă de granturi, de subvenții, de anulare a unor datorii și de conversie a datoriei în acțiuni. Acest plan succede unui împrumut urgent sub formă de ajutor pentru salvare în valoare de aproximativ 13,3 milioane euro acordat pentru menținerea întreprinderii pe linia de plutire, pe care Comisia l-a aprobat la 30 septembrie 2016 cu titlu temporar.Normele UE privind ajutoarele de stat îi permit unui stat să intervină în sprijinul unei întreprinderi aflate în dificultate financiară numai în condiții specifice și prevăd, în special, condiția ca respectiva întreprindere să facă obiectul unui plan de restructurare solid, care să asigure restabilirea viabilității sale pe termen lung, ca respectiva întreprindere să contribuie la costurile aferente restructurării sale și ca orice eventuale denaturări ale concurenței să fie limitate.În acest stadiu, Comisia își exprimă îndoiala că ajutorul pentru restructurare propus îndeplinește aceste condiții.