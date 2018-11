Companiile de stat, stoarse de bani la maximum: Romgaz este forțată de Guvern să majoreze suma pentru dividende suplimentare

​​Romgaz a anunțat marți că Ministerul Energiei, în calitate de acționar majoritar al companiei, a cerut majorarea sumei care ar urma să fie distribuită la finalul anului sub formă de dividende suplimentare. În urmă cu o săptămână, suma cerută de minister era de 501 milioane lei în total. Acum, Ministerul Energiei cere ca în ședința AGA din 6 decembrie, suma să fie de 716,8 milioane de lei, ceea ce arată că nevoia de bani la buget pentru plata pensiilor și salariilor este uriașă. Și alte companii de stat profitabile sunt forțate de Guvern să distribuie sub formă de dividende sume mari din rezerve, chiar cu prețul de a pune în pericol investiții importante.

repartizarea sumei de 716.885.664 RON sub formă de dividende suplimentare, în temeiul prevederilor art. II si art. III din OUG nr. 29/2017, către acționarii societății, proporțional cu participarea acestora la capitalul social al societății;

aprobarea dividendului suplimentar pe acţiune în valoare de 1,86 RON, dividendele suplimentare brute urmând a fi repartizate din rezervele societăţii, reprezentând surse proprii de finanţare;



Cererea statului român ca Romgaz să distribuie dividende suplimentare era de așteptat, în condițiile în care deficitul bugetar este foarte mare, existând riscul de a fi depășit. Practic, societatea este obligată să repartizeze acționarilor aproape întreg câștigul, în loc să-l investească în proiecte noi.Alejandro Hajdenberg, reprezentant al FMI, a spus recent că deficitul bugetar ar putea ajunge la 3,6% din PIB, peste targetul de 3% din PIB. La finalul lunii septembrie, a ajuns la 16,8 miliarde lei (1,77% din PIB), fiind cu 10 miliarde lei mai mare față de primele nouă luni din 2017, adică mai mult decât dublu.Anul trecut, Romgaz a distribuit 93% din profitul pe 2016, plus dividende suplimentare de 747,7 milioane de lei, sumă repartizată din alte rezerve. Astfel, s-a ajuns în situația ca rata de distribuire a dividendelor în 2016 să fie de 141,2%.Practic, Romgaz este o companie folosită doar pentru dividende.La capitolul dezoltare, societatea este ceva mai modestă. Are proiecte de investiții importante în plan, însă mult sub potențialul său. De altfel, nivelul investițiilor este sub cel planificat. În 2017, Romgaz a realizat doar 68,4% din programul de investiții de 1,14 miliarde lei. Un proiect important al Romgaz este realizarea centralei termoelectrice de la Iernut, iar un alt proiect este dezvoltarea noului zăcământ de la Caragele. Romgaz mai ia în calcul, de asemenea, o investiție într-o centrală electrică de 400 MW, pe gaze, la Mintia, în condițiile în care construiește deja una la Iernut de 430 MW. O altă intenție ar fi să investească 1 miliard de euro în industria chimică. Însă, toate aceste proiecte sunt foarte scumpe.Conform unui memorandum al Guvernului, companiile cu capital de stat sunt obligate, pentu al doilea an consecutiv, să vireze acționarilor cel puțin 90% din profit, banii fiind necesari pentru acoperirea majorărilor de pensii și salarii.Și alte companii au anunțat până acum că statul le-a cerut dividende suplimentare. Nuclearelectrica va repartiza 238 milioane lei, la o valoare de 0,789 lei/dividend, chiar dacă trebuie să înceapă o investiție uriașă, dar obligatorie, în retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă, proiectul fiind estimat la circa 1,5 miliarde euro.De asemenea, Transgaz și Transelectrica sunt obligate să distribuie dividende suplimentare, fără a fi precizate, însă, sumele cerute. Transgaz se află în plin proces de construire a conductei BRUA, termenul de finalizare a lucrărilor fiind 31 decembrie 2019. Acest lucru nu a împiedicat Ministerul Economiei, în calitate de acționar majoritar, să solicite "distribuirea/redistribuirea sumelor înregistrate în conturile 'rezultat reportat' și/sau 'alte rezerve".Valoarea totală estimată pentru Faza I a proiectului BRUA este de 478,6 milioane euro, din care doar 180 milioane de euro reprezintă finanțare europeană nerambursabilă. Restul sumei trebuie acoperită din împrumuturi sau surse proprii.