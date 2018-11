Black Sea Oil & Gas a semnat cu Engie un acord de vânzare a gazelor din Marea Neagră

Grupul francez ENGIE este lider mondial în domeniul energiei și al serviciilor energetice, axat pe trei activități principale: producția de energie cu emisii scăzute de carbon bazată în special pe gaze naturale și energii regenerabile; rețele globale și soluții pentru clienți. În România, Grupul activează în distribuția gazelor naturale (rețea de 19.000 kilometri), în furnizarea de gaze naturale (1.7 milioane de clienți) și electricitate, precum și în servicii conexe și în producția de energie regenerabilă (două parcuri eoliene cu o capacitate instalată totală de 98 MW).





Black Sea Oil & Gas SRL (BSOG) împreună cu partenerii săi de concesiune, Petro Ventures Resources SRL şi Gas Plus International B.V., anunță semnarea acordului de vânzare a gazelor naturale cu ENGIE, prin intermediul filialei sale ENGIE Energy Management România SRL, pentru livrarea de gaze naturale din Proiectul Dezvoltare Gaze Naturale Midia, se arată într-un comunicat de presă.Potrivit acestui acord, care va fi aplicabil doar în cazul obținerii deciziei finale de a investi în proiectul MGD, ENGIE va achiziționa gaze naturale din zăcămintele Ana și Doina pe o perioadă de minim 10 ani, în conformitate cu legislația românească. Volumele contractuale preconizate la finalizarea proiectului reprezintă 0,5 miliarde de metri cubi de gaze pe an. Gazele vor fi livrate la punctul de intrare Vadu în Sistemul Național de Transport al gazelor naturale din România.Proiectul MGD constă în săparea a cinci sonde de producţie (o sondă submarină la Doina şi patru sonde de producţie la Ana), un ansamblu submarin de producţie pe zăcământul Doina care va fi conectat printr-o conductă de 18 km la platforma de producţie monitorizată şi operată de la ţărm, amplasată pe zăcământul Ana. O conductă submarină de 126 km va asigura transportul gazelor de la platforma Ana la ţărm, până la noua staţie de tratare a gazelor (STG).Black Sea Oil & Gas SRL, deţinută de Carlyle International Energy Partners şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, este o companie independentă de petrol şi gaze cu sediul în România care desfăşoară operaţiuni de explorare, dezvoltare şi exploatare a resurselor convenţionale de ţiţei şi gaze naturale. În prezent portofoliul companiei este alcătuit din concesiunea privind perimetrele XV Midia - Zona de Apă de Mică Adâncime şi XIII Pelican, situate în platforma continentală a Mării Negre, în care BSOG deţine o participaţie de 65% şi calitatea de operator.Gas Plus este al patrulea cel mai mare producător de gaze naturale din Italia activ în principalele sectoare ale industriei gazelor naturale, în special în domeniul explorării, producției, achiziției, distribuției și vânzării cu amănuntul. La 31 decembrie 2017 grupul avea 45 de concesiuni de exploatare situate pe întreg teritoriul Italiei, un total de aproximativ 1.600 de kilometri de rețea de distribuție în 39 de municipalități deservind peste 72.000 de utilizatori finali, şi un număr de 181 de angajați. Gas Plus deține o participație de 15% în concesiunea privind perimetrele XV Midia - Zona de Apă de Mică Adâncime şi XIII Pelican, situate în platforma continentală a Mării Negre.Petro Ventures, un grup privat de investiții, deține o participație de 20% în concesiunea privind perimetrele XV Midia - Zona de Apă de Mică Adâncime şi XIII Pelican, situate în platforma continentală a Mării Negre.