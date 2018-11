Cotația petrolului cade puternic, înaintea reuniunii OPEC, de teama abundenței ofertei

În jurul orei 14,20 GMT, barilul "light sweet crude" (WTI) pentru livrările în ianuarie, referința americană a petrolului, era cotat la 51,23 dolari pe New York Mercantile Exchange (Nymex), respectiv cu 3,40 dolari și 6,2% sub închiderea de joi seara. Cotația a atins chiar 50,60 dolari în jurul orei 14,H00 GMT.Referința europeană a petrolului, barilul Brent, a trecut brutal sub pragul de 60 dolari, la 59,74 dolari la ora 14,20 GMT pe Intercontinental Exchange (ICE) din Londra, în scădere cu 2,86 dolari. În jurul orei 14,00 GMT căzuse până la 59,26 dolari.Cele două referințe nu au atins un astfel de minim de peste un an. La începutul lui octombrie, WTI și Brent au atins cele mai înalte nivele din ultimii patru ani, la 75 și 85 de dolari. De atunci, au căzut cu peste 30%."Toată săptămâna a fost foarte dificilă pentru cotația petrolului (...) din cauza îngrijorărilor legate de o supra-abundență a ofertei și de temerile pentru creșterea mondială", a explicat Lukman Otunuga, analist la FXTM.Acesta a notat că numeroși investitori pariază în continuare pe o scădere a cotațiilor, și chiar "dacă țările OPEC ar putea în continuare să-și reducă producția" în reuniunea de la începutul lui decembrie. "WTI ar putea foarte bine să cadă sub 50 de dolari pe termen scurt", a avertizat el.Investitorii sunt îngrijorați de o supra-abundență de ofertă pe piață la câteva săptămâni după aplicarea unor noi sancțiuni americane împotriva Iranului, marcate de mai multe excepții pentru comerțul cu aur negru care au surprins analiștii prin amploarea lor.Stocurile de țiței din Statele Unite au sporit mai puternică decât așteptările, potrivit celor mai recente cifre americane publicate miercuri.Ochii se îndreaptă acum spre următoarea reuniunea a Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), în cadrul căreia Arabia Saudită joacă rolul predominant. Reuniți la Viena, miniștrii OPEC vor discuta și cu partenerii care nu fac parte din cartel despre nivelul producțiilor naționale."Ministrul saudit al Energiei al-Faleh a asigurat ieri că țara sa nu are intenția de a inunda piața", au explicat analiștii de la Commerzbank. "Acest lucru lasă să se înțeleagă că ar putea reveni asupra ultimei creșteri de producție decisă de OPEC ca anticipare la sancțiunile americane împotriva Iranului".În 12 noiembrie, al-Faleh a declarat și că ar trebui redusă producția mondială de petrol cu un milion de barili pe zi pentru a echilibra piața.Dar, în același timp, președintele american Donald Trump a mulțumit ostentativ Riadului pentru scăderea cotației petrolului, după ce a arătat un sprijin solid regimului saudit în dosarul uciderii ziaristului Jamal Khashoggi, în special față de prințul moștenitor Mohammed bin Salman, supranumit "MBS"."Având în vedere toate acestea, va fi dificil, din punct de vedere politic, pentru Arabia Saudită să organizeze o reducere coordonată a producției OPEC la reuniunea din 6 decembrie de la Viena", cred experții de la Petromatrix."Președintele american a oferit un sprijin marcant pentru MBS și nu ni-l putem imagina pe Trump acceptând afrontul unei reduceri a producției", au avertizat acești analiști.O reducere ca producției cartelului și aliaților săi ar putea antrena o majorare a cotațiilor și a prețului carburantului la pompă, ceea ce Donald Trump nu își dorește.